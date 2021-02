अपने तीसरे बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाषण पूरा करने के लिए मंच बदलना पड़ा। दरअसल, जिस मंच पर वह पहले मौजूद थे, उसके माइक में खराबी आ गई थी। इस वजह से उन्हें दूसरे मंच पर जाना पड़ा। नड्डा ने दूसरा माइक संभालते ही कहा, मंच बदल सकता है, इरादे नहीं बदलते। योजनाएं कितनी भी करो रोकने की, रोक नहीं सकते। इस दौरान भीड़ ने जमकर उनके पक्ष में नारे लगाए।

उधर, बर्धमान में एक अन्य कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो किसानों को लूटकर उनकी जमीन ले जाएंगे। किसान मेहनत से खेत में अपनी फसल बोएगा और उसकी देखभाल करेगा, लेकिन वो उसका सब कुछ छीनकर ले जाएंगे।

They (BJP) will loot the farmers and take their land. The farmers will be left with nothing. Farmers will sow & reap their crops and they will take away everything from them: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Bardhaman pic.twitter.com/ITHpdnc3Sy

जेपी नड्डा मंगलवार को बीरभूमि में रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। नड्डा पहली बार दिसंबर में बंगाल दौरे पर गए थे। दूसरी बार वह जनवरी में बंगाल गए थे। दिसंबर में नड्डा के काफिले पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। हमले में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता घायल हुए। भाजपा नेताओं ने हमले के लिए टीएमसी को जिम्‍मेदार ठहराया जबकि ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की नौटंकी करार दिया था। तब केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।

#WATCH West Bengal: BJP president JP Nadda moves to another podium after his mic was not functioning properly; says, "Stage can change but intentions will not. Whatever be the conspiracy to sabotage, the message will not be lost."

He is addressing a rally in Birbhum. pic.twitter.com/fVqKyR9SNQ

— ANI (@ANI) February 9, 2021