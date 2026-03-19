भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 19 महिलाओं का नाम है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों की घोषणा की थी।

बीजेपी की इस लिस्ट के अनुसार, पूर्व सांसद रूपा गांगुली को सोनपुर दक्षिण विधानसभा सीट, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक को माथाभांगा विधानसभा सीट, हॉकी के पूर्व खिलाड़ी भरत छेत्री को कलिम्पोंग विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा बीजेपी ने दार्जिलिंग से नोमन राय को पार्टी ने से उम्मीदवार बनाया है।

इसी लिस्ट में बीजेपी ने पहली लिस्ट में घोषित किए गए बिष्णुपुर (SC) सीट के प्रत्याशी में बदलाव की जानकारी भी दी है। अब बिष्णुपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने विस्वजीत खान को उतारा है। बीजेपी ने जॉयपुर सीट पर बिस्वजीत महतो के नाम का ऐलान किया।

बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट