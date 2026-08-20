West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से सियासी झटके झेल रही तृणमूल कांग्रेस के लिए आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है। ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। ​​तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने 23 में से 15 सीटें जीतीं। वहीं, राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीन सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।

बार काउंसिल चुनाव परिणामों के मुताबिक, 23 सीटों में से तृणमूल ने 15, भारतीय जनता पार्टी ने तीन, वाम मोर्चा ने तीन और कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। महिलाओं के लिए आरक्षित पांच सीटों में से तृणमूल ने चार और कांग्रेस ने एक सीट जीती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दो और महिला उम्मीदवारों को मनोनीत करेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की कुल संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।

कितने उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव?

इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। तृणमूल के 23, बीजेपी के 22, वाम मोर्चा के 12 और 18 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। तृणमूल ने पिछली बार बीजेपी के कब्जे वाली तीनों सीटें बरकरार रखी हैं। कांग्रेस भी अपनी दो सीटें बचाने में कामयाब रही है।

हालांकि, वाम मोर्चा की सीटों की संख्या चार से घटकर तीन हो गई है। नतीजे घोषित होने के बाद तृणमूल खेमे में जश्न का माहौल था। खबर है कि तृणमूल वकील प्रकोष्ठ के नेता सुभाषिश चक्रवर्ती ने सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इसके अलावा, वैश्वानर चटर्जी, अंसार मंडल, अशोक देब, इंद्रनील बसु और सिद्धार्थ मुखर्जी समेत तृणमूल समर्थित कई उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है।

नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

तृणमूल वकीलों के प्रकोष्ठ के सदस्य संजय वर्धन ने कहा कि चुनाव राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत वकीलों के वोटों से हुए थे। उन्होंने दावा किया कि नए नियमों के अनुसार, 23 सीटों में से पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और तृणमूल ने उनमें से चार सीटें जीती हैं। नतीजे घोषित होने के बाद नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो सकती है।

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