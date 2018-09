बंद समर्थकों ने हावड़ा-बर्धमान मेन रेल लाइन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है।

Howrah: Train movement obstructed by protesters on Howrah-Bardhaman Main Line. BJP has called for a 12-hour bandh in West Bengal today in protest against the death of 2 students following a clash with police in North Dinajpur's Islampur. pic.twitter.com/nHdR5fP5Ui