TMC सांसद सौगत रॉय बोले- बाहर से कुछ अनाधिकृत लोग स्ट्रॉन्ग रूम में घुस गए थे। कुणाल घोष और शशि पांजा ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं। मैंने यह भी देखा कि गुजरात से आए कुछ लोग शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे। हमें शक है कि BJP वोटों की गिनती की प्रक्रिया में दखल देना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी को आगाह किया है।