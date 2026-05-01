चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब इंतजार चुनाव परिणामों का है। इन चुनावों को लेकर अब तक मिले-जुले एग्जिट पोल्स आए हैं। हालांकि चुनाव परिणाम से पहले सबसे ज्यादा गहमागहमी पश्चिम बंगाल में है। राज्य में सत्ताधारी टीएमसी चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम में छेड़खानी के आरोप लगा रही है। गुरुवार रात को कोलकाता में शुरू हुआ यह ‘ड्रामा’ अभी भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को अपनी हार का अनुमान हो गया है, इसलिए वह पहले से बहाने बना रही है। पश्चिम बंगाल सहित चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही चुनावी हलचल के अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता डॉट कॉम के लिए ब्लॉग के साथ…
West Bengal Assembly Elections LIVE: चुनाव आयोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हो- मनोज झा
ममता बनर्जी के आरोपों पर RJD नेता मनोज झा ने कहा- आप चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करते हैं? वह क्या कहेगा?... जिस दिन चुनाव खत्म हुए, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी - मिशन पूरा हुआ।
West Bengal Assembly Elections LIVE: हम कल की घटना की कड़ी निंदा करते हैं- गौतम देब
सिलीगुड़ी विधानसभा से TMC उम्मीदवार गौतम देब ने कहा- हम कल की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। लोगों के जनादेश की ठीक से गिनती होनी चाहिए। अगर इसमें कोई हेरफेर करने की कोशिश की जाती है तो इसके लिए EC जिम्मेदार होगा। हम पूरी तरह से सतर्क हैं, हमारी टीमें चौबीसों घंटे स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर रख रही हैं। लोगों का जनादेश BJP के पूरी तरह खिलाफ है, TMC ही विजयी होगी।
West Bengal Assembly Elections LIVE: चुनाव आयोग का फैसला एकतरफा- शशि पांजा
श्यामपुकुर विधानसभा सीट से TMC उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा- चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि जिन जगहों पर पहले कैमरे लगे थे और जहां से हर राजनीतिक दल के लोग फुटेज देख सकते थे, अब उन जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ वही एजेंट फुटेज देख पाएंगे जिनके नाम हम देंगे। यह एकतरफा फैसला है। इनके नियम हर समय बदलते रहते हैं।
West Bengal EXIT POLLS: अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकाला है- उमर
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल्स पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चार तारीख को एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक कौन सा एग्जिट पोल सही साबित हुआ है? 5 साल पहले भी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो सभी एग्जिट पोल्स ने BJP के सत्ता में आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला?
West Bengal Assembly Elections LIVE: सौगत राय ने लगाए गंभीर आरोप
TMC सांसद सौगत रॉय बोले- बाहर से कुछ अनाधिकृत लोग स्ट्रॉन्ग रूम में घुस गए थे। कुणाल घोष और शशि पांजा ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं। मैंने यह भी देखा कि गुजरात से आए कुछ लोग शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे। हमें शक है कि BJP वोटों की गिनती की प्रक्रिया में दखल देना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी को आगाह किया है।