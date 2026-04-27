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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सोमवार को सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए आखिरी बार पूरी ताकत झोंकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को रोड शो करेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य में दो रैलियां करेंगे। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में कई रैलियां करने जा रही हैं। राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इस चरण में कुल 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 123 पर टीएमसी और 18 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।

Live Updates
10:50 (IST) 27 Apr 2026

West Bengal Assembly Elections LIVE: ममता बताएं पश्चिम बंगाल में चल रही औद्योगिक फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई हैं?- जदयू

JDU नेता नीरज कुमार ने कहा- आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता आतंक के राज को खत्म कर देंगे। 

उन्होंने कहा - BJP को यह पूछने का अधिकार है कि नौकरियों में बेटियों के लिए 33% आरक्षण अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है... पश्चिम बंगाल में चल रही औद्योगिक फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई हैं?

10:45 (IST) 27 Apr 2026

West Bengal Assembly Elections LIVE: टीएमसी ने हाईकोर्ट में जारी की रिट

TMC ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें पुलिस ऑब्ज़र्वर परमार परषोत्तमदास पर "गंभीर कदाचार" का आरोप लगाया गया है। यह आरोप 142-मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार गौर घोष के साथ एक अनौपचारिक बैठक करने के संबंध में लगाया गया है।

10:30 (IST) 27 Apr 2026

West Bengal Assembly Elections LIVE: दूसरे चरण में 142 सीटों पर डाले जाएंगे वोट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में  29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

10:29 (IST) 27 Apr 2026

West Bengal Assembly Elections LIVE: चुनाव प्रचार का आखिरी दिन

पश्चिम बंगाल में आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य में आज सभी दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक देंगे।