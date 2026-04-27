पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सोमवार को सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए आखिरी बार पूरी ताकत झोंकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को रोड शो करेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य में दो रैलियां करेंगे। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में कई रैलियां करने जा रही हैं। राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इस चरण में कुल 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 123 पर टीएमसी और 18 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।

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