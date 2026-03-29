West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है।
भवानीपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। हेमताबाद से अनामिका राय को, जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली को, तूफानगंज से देबेंद्रनाथ को और दिनहाटा से हरिहर राय को चुनावी दंगल में उतारा है। कांग्रेस ने दार्जिलिंग से माधव राय, सुजापुर से अब्दुल हन्नान, दमदम से सुष्मिता बिस्वास, डायमंड हार्बर से गौतम भट्टाचार्य, आसनसोल दक्षिण से सौविक मुखर्जी और आसनसोल उत्तर से प्रसेनजीत पुइतांडी को भी मैदान में उतारा है।
|सीट संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|उम्मीदवार
|1
|मेकलीगंज (SC)
|इला रानी रॉय
|2
|माथाभांगा (SC)
|खितेंद्र नाथ बर्मन
|3
|कूचबिहार उत्तर (SC)
|पार्थ प्रतिम इशोर
|4
|कूचबिहार दक्षिण
|खोखान मियां
|5
|सितालकुची (SC)
|सुकमल बर्मन
|6
|सिताई (SC)
|राबिन रॉय
|7
|दिनहाटा
|हरिहर राय सिंघा
|8
|नताबाड़ी
|बिस्वजीत सरकार
|9
|तुफानगंज
|देबेंद्र नाथ बर्मा
|10
|कुमारग्राम (ST)
|सुधाम लामा
|11
|कालचिनी (ST)
|अंजन चिक बराइक
|13
|फालाकाटा (SC)
|अक्षय कुमार बर्मन
|14
|मदारीहाट (ST)
|डॉ. जॉय प्रफुल्ला लकड़ा
|15
|धुपगुड़ी (SC)
|हरीश चंद्र रॉय
|16
|मयनागुड़ी (SC)
|जोगेन सरकार
|17
|जलपाईगुड़ी (SC)
|सुदीप्तो मोहंतो
|18
|राजगंज (SC)
|तुषार कांती रॉय
|19
|डाबग्राम-फुलबाड़ी
|रोहित सिंह सिसोदिया (गुड्डू)
|20
|माल (ST)
|राकेश कुजूर
|21
|नागराकाटा (ST)
|शिनू मुंडा
|22
|कालिम्पोंग
|संता कुमार प्रधान
|23
|दार्जिलिंग
|माधाप राय
|24
|कुर्सियांग
|सरोज कुमार खत्री
|25
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC)
|अमितावा सरकार
|26
|सिलीगुड़ी
|आलोक धारा
|27
|फांसीदेवा (ST)
|श्रीमती नबनीता तिर्की
|28
|चोपड़ा
|जाकिर आबेदीन
|30
|गोलपोखर
|मसूद मोहम्मद नसीम अहसन
|31
|चाकुलिया
|अली इमरान रम्ज (विक्टर)
|32
|करंदीघी
|मुर्शिद आलम
|33
|हेमताबाद (SC)
|अनामिका रॉय
|34
|कालियागंज (SC)
|गिरधारी प्रमाणिक
|35
|रायगंज
|मोहित सेनगुप्ता
|36
|इटाहर
|अमल आचार्य
|37
|कुशमंडी (SC)
|बाबलू सरकार
|38
|कुमारगंज
|गुलाम मार्तुजा मंडल
|39
|बालुरघाट
|प्रदीप कुमार मित्रा
|40
|तपन (ST)
|बंकिम चंद्र टोप्पो
|41
|गंगारामपुर (SC)
|श्रीमती जुई बर्मन
|42
|हरिरामपुर
|सुभासिश पाल (सोना)
|43
|हबीबपुर (ST)
|राजेन सोरेन
|44
|गाजोल (SC)
|संजय सरकार
|45
|चांचल
|आसिफ महबूब
|46
|हरिश्चंद्रपुर
|मोस्ताक़े आलम
|47
|मालतीपुर
|श्रीमती मौसम नूर
|48
|रतुआ
|मोत्ताकिन आलम
|49
|मानिकचक
|एमडी अंसारुल हक
|50
|मालदा (SC)
|भूपेंद्र नाथ हालदार (अर्जुन)
|51
|इंग्लिश बाजार
|मसूद आलम
|52
|मोथाबाड़ी
|सायेम चौधरी
|53
|सुजापुर
|एमडी अब्दुल हन्नान
|54
|बैस्नाबनगर
|मामुनी मंडल
|56
|समसेरगंज
|नज़मे आलम
|57
|सूती
|अल्फाजुद्दीन बिस्वास
|58
|जंगीपुर
|मोहम्मद इमरान अली
|59
|रघुनाथगंज
|नासिर शेख
|61
|लालगोला
|एमडी तौहीदुर रहमान
|62
|भगवांगोला
|अंजू बेगम
|63
|रानीनगर
|जुल्फिकार अली
|64
|मुर्शिदाबाद
|सिद्दीकी अली
|65
|नबाग्राम (SC)
|हिरू हालदार
|66
|खड़ग्राम (SC)
|डॉ. मंदर कांती मंडल
|67
|बुरवान (SC)
|सुजीत दास
|68
|कांदी
|डॉ. शमीम राणा
|69
|भरतपुर
|अजहरुद्दीन सिजार
|70
|रेजीनगर
|जिल्लू शेख
|72
|बहरामपुर
|अधीर रंजन चौधरी
|73
|हरिहरपाड़ा
|मौसुमी बेगम
|74
|नाउदा
|मोतिउर रहमान
|75
|डोमकल
|श्रीमती सहनाज बेगम
|76
|जलंगी
|अब्दुल रज्जाक मोल्ला
|77
|करीमपुर
|पूजा रॉय चौधरी
|78
|तहट्टा
|ज्योतिर्मय सरकार
|79
|पलाशीपाड़ा
|हमीदुल हक
|80
|कालिगंज
|काबिल उद्दीन शेख
|81
|नकशीपाड़ा
|गोलाम किबरिया मंडल
|82
|चापड़ा
|रहीदुल मंडल
|83
|कृष्णानगर उत्तर
|अर्घ्य गोन
|84
|नबद्वीप
|समीर साहा
|85
|कृष्णानगर दक्षिण
|अब्दुर रहीम शेख
|86
|शांतिपुर
|आलोक चटर्जी
|87
|रानाघाट उत्तर पश्चिम
|नबा कुमार मंडल
|88
|कृष्णागंज (SC)
|शंकर कुमार सरकार
|89
|रानाघाट उत्तर पूर्व (SC)
|नित्या गोपाल मंडल
|90
|रानाघाट दक्षिण (SC)
|रीता पाल दास
|91
|चकदाहा
|मलय साहा
|92
|कल्याणी (SC)
|असिमानंद मजूमदार
|93
|हरिणघाटा (SC)
|हिमंती दास
|94
|बगदा (SC)
|प्रबीर कीर्तनिया
|95
|बोंगांव उत्तर (SC)
|नीलांजन साहा
|96
|बोंगांव दक्षिण (SC)
|किशोर विश्वास
|97
|गैघाटा (SC)
|अनिल कुमार पांडेय
|98
|स्वरूपनगर (SC)
|रितेश मंडल
|102
|आमडांगा
|गोपाल घोष
|103
|बीजपुर
|सिबब्रत गुहा रॉय
|104
|नैहाटी
|प्रदीप कुमार कुंडू
|105
|भाटपाड़ा
|धर्मेंद्र शॉ
|106
|जगद्दल
|मंदीरा चक्रवर्ती
|107
|नोआपाड़ा
|अशोक भट्टाचार्य (राजा)
|108
|बैरकपुर
|संभु दास
|109
|खरदहा
|जॉयदेव घोष
|110
|दमदम उत्तर
|धनंजय मोइत्रा
|111
|पानीहाटी
|सुभाषिस भट्टाचार्य
|112
|कामरहाटी
|कल्लोल मुखर्जी
|113
|बारानगर
|कल्याणी चक्रवर्ती
|114
|दमदम
|सुस्मिता विश्वास
|115
|राजारहाट न्यू टाउन
|एसके निजामुद्दीन
|116
|बिधाननगर
|रणजीत मुखर्जी
|117
|राजारहाट गोपालपुर
|पार्थ भौमिक
|118
|मध्यमग्राम
|अनंता रॉय
|119
|बरासात
|तारक मुखर्जी
|120
|देगंगा
|मिराज बैद्य
|121
|हरुआ
|एमडी रबिउल मोल्ला
|122
|मिनाखां (SC)
|बर्नाली नस्कर
|123
|संदेशखाली (ST)
|जुधिष्ठिर भूमिज
|124
|बशीरहाट दक्षिण
|अबू इशाक गाजी (बाबू)
|125
|बशीरहाट उत्तर
|मूसा हक मंडल
|126
|हिंगलगंज (SC)
|बिस्वजीत रॉय
|127
|गोसाबा (SC)
|भूपाल चंद्र दास
|128
|बसंती (SC)
|गोपीनाथ नैया
|129
|कुलतली (SC)
|रूपा हालदार
|130
|पाथरप्रतिमा
|शुभ्रांशु नायक
|131
|काकद्वीप
|नासिरुद्दीन अहमद
|132
|सागर
|प्रशांत खुंटिया
|133
|कुलपी
|कुतुब उद्दीन मोल्ला
|134
|रायदीघी
|आशीष कुमार मंडल
|135
|मंदीरबाजार (SC)
|प्रो. डॉ. कौशिक बैद्य
|136
|जयनगर (SC)
|तपस बैद्य
|137
|बरुईपुर पूर्व (SC)
|प्रताप चंद्र मंडल
|138
|कैनिंग पश्चिम (SC)
|हरन चंद्र मिस्त्री
|139
|कैनिंग पूर्व
|साबिर अली सरदार
|140
|बरुईपुर पश्चिम
|असितल नाग
|141
|माघरहाट पूर्व (SC)
|डॉ. अतनु हालदार
|142
|माघरहाट पश्चिम
|अब्दुल मजीद हालदार
|143
|डायमंड हार्बर
|गौतम भट्टाचार्य
|144
|फलता
|अब्दुर रज्जाक मोल्ला
|145
|सटगाछिया
|प्रवाश घोष
|146
|बिष्णुपुर (SC)
|अर्घ्य नस्कर
|147
|सोनारपुर दक्षिण
|सुब्रता दत्ता
|148
|भांगर
|महाबुबुल इस्लाम
|149
|कस्बा
|एमडी हसीम जेशान अहमद
|150
|जादवपुर
|श्यामली मंडल
|151
|सोनारपुर उत्तर
|डॉ. जगन्नाथ कुमार
|152
|टॉलीगंज
|मानस सिन्हा रॉय
|153
|बेहाला पूर्व
|अभिजीत राहा
|154
|बेहाला पश्चिम
|सैबल रॉय
|155
|महेशतला
|हाजी अब्दुल हन्नान
|156
|बजबज
|मुजीबर रहमान कयाल
|157
|मेटियाब्रुज
|एमडी मुख्तार
|158
|कोलकाता पोर्ट
|अकीब गुलजार
|159
|भवानीपुर
|प्रदीप प्रसाद
|160
|रशबेहारी
|आशुतोष चटर्जी
|161
|बालीगंज
|रोहन मित्रा
|162
|चौरंगी
|मानस सरकार
|163
|एंटाली
|काशिफ रेजा
|164
|बेलघाटा
|शाहिना जावेद
|165
|जोरासांको
|दीपक सिंह
|166
|श्यामपुकुर
|पूर्णा घोष
|167
|मणिकतला
|सुमन रॉय चौधरी
|168
|काशीपुर-बेलगाछिया
|तारक पाल
|169
|बाली
|प्रियंका चौधरी
|170
|हावड़ा उत्तर
|ओम प्रकाश जायसवाल
|171
|हावड़ा मध्य
|अपर्णा बोस
|172
|शिवपुर
|श्राबंती सिंह
|173
|हावड़ा दक्षिण
|दीपशिखा भौमिक
|174
|संकराइल (SC)
|बेछू राम मलिक
|175
|पांचला
|राहुल पांडेय
|176
|उलुबेरिया पूर्व
|आलम देयान एसके
|177
|उलुबेरिया उत्तर (SC)
|कल्याणी हालदार
|178
|उलुबेरिया दक्षिण
|इंताज अली शाह
|179
|श्यामपुर
|एसके मंजूर आलम
|180
|बगनान
|एसके हफीजुर रहमान
|181
|अमता
|तपन दास
|182
|उदयनारायणपुर
|असित बाकुली
|183
|जगतबल्लभपुर
|कौशिक रॉय
|184
|डोमजूर
|आलोक कोले
|185
|उत्तरपाड़ा
|सुब्रत मुखर्जी
|187
|चंपदानी
|प्रीतम घोष
|188
|सिंगूर
|वरुण कुमार मलिक
|189
|चंदननगर
|रतन कुमार गोलदार
|190
|चुंचुरा
|मोइनुल हक
|191
|बलागढ़ (SC)
|अशोक विश्वास
|192
|पांडुआ
|सनातन मांडी
कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन
उम्मीदवारों का चयन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के विचार विमर्श के बाद किया गया है, जिसकी बैठक शनिवार को नामों को अंतिम रूप देने के लिए हुई थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल सहित अन्य प्रमुख वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अधीर रंजन चौधरी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंह देव और पीएल पुनिया सहित कई प्रमुख नेताओं ने भी चर्चा में भाग लिया। अधिकांश सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व वाले राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपना चुनाव प्रचार पूरी ताकत से शुरू कर दिया है।