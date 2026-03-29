West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है।

भवानीपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। हेमताबाद से अनामिका राय को, जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली को, तूफानगंज से देबेंद्रनाथ को और दिनहाटा से हरिहर राय को चुनावी दंगल में उतारा है। कांग्रेस ने दार्जिलिंग से माधव राय, सुजापुर से अब्दुल हन्नान, दमदम से सुष्मिता बिस्वास, डायमंड हार्बर से गौतम भट्टाचार्य, आसनसोल दक्षिण से सौविक मुखर्जी और आसनसोल उत्तर से प्रसेनजीत पुइतांडी को भी मैदान में उतारा है।

सीट संख्याविधानसभा क्षेत्रउम्मीदवार
1मेकलीगंज (SC)इला रानी रॉय
2माथाभांगा (SC)खितेंद्र नाथ बर्मन
3कूचबिहार उत्तर (SC)पार्थ प्रतिम इशोर
4कूचबिहार दक्षिणखोखान मियां
5सितालकुची (SC)सुकमल बर्मन
6सिताई (SC)राबिन रॉय
7दिनहाटाहरिहर राय सिंघा
8नताबाड़ीबिस्वजीत सरकार
9तुफानगंजदेबेंद्र नाथ बर्मा
10कुमारग्राम (ST)सुधाम लामा
11कालचिनी (ST)अंजन चिक बराइक
13फालाकाटा (SC)अक्षय कुमार बर्मन
14मदारीहाट (ST)डॉ. जॉय प्रफुल्ला लकड़ा
15धुपगुड़ी (SC)हरीश चंद्र रॉय
16मयनागुड़ी (SC)जोगेन सरकार
17जलपाईगुड़ी (SC)सुदीप्तो मोहंतो
18राजगंज (SC)तुषार कांती रॉय
19डाबग्राम-फुलबाड़ीरोहित सिंह सिसोदिया (गुड्डू)
20माल (ST)राकेश कुजूर
21नागराकाटा (ST)शिनू मुंडा
22कालिम्पोंगसंता कुमार प्रधान
23दार्जिलिंगमाधाप राय
24कुर्सियांगसरोज कुमार खत्री
25माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC)अमितावा सरकार
26सिलीगुड़ीआलोक धारा
27फांसीदेवा (ST)श्रीमती नबनीता तिर्की
28चोपड़ाजाकिर आबेदीन
30गोलपोखरमसूद मोहम्मद नसीम अहसन
31चाकुलियाअली इमरान रम्ज (विक्टर)
32करंदीघीमुर्शिद आलम
33हेमताबाद (SC)अनामिका रॉय
34कालियागंज (SC)गिरधारी प्रमाणिक
35रायगंजमोहित सेनगुप्ता
36इटाहरअमल आचार्य
37कुशमंडी (SC)बाबलू सरकार
38कुमारगंजगुलाम मार्तुजा मंडल
39बालुरघाटप्रदीप कुमार मित्रा
40तपन (ST)बंकिम चंद्र टोप्पो
41गंगारामपुर (SC)श्रीमती जुई बर्मन
42हरिरामपुरसुभासिश पाल (सोना)
43हबीबपुर (ST)राजेन सोरेन
44गाजोल (SC)संजय सरकार
45चांचलआसिफ महबूब
46हरिश्चंद्रपुरमोस्ताक़े आलम
47मालतीपुरश्रीमती मौसम नूर
48रतुआमोत्ताकिन आलम
49मानिकचकएमडी अंसारुल हक
50मालदा (SC)भूपेंद्र नाथ हालदार (अर्जुन)
51इंग्लिश बाजारमसूद आलम
52मोथाबाड़ीसायेम चौधरी
53सुजापुरएमडी अब्दुल हन्नान
54बैस्नाबनगर मामुनी मंडल
56समसेरगंजनज़मे आलम
57सूतीअल्फाजुद्दीन बिस्वास
58जंगीपुरमोहम्मद इमरान अली
59रघुनाथगंजनासिर शेख
61लालगोलाएमडी तौहीदुर रहमान
62भगवांगोलाअंजू बेगम
63रानीनगरजुल्फिकार अली
64मुर्शिदाबादसिद्दीकी अली
65नबाग्राम (SC)हिरू हालदार
66खड़ग्राम (SC)डॉ. मंदर कांती मंडल
67बुरवान (SC)सुजीत दास
68कांदीडॉ. शमीम राणा
69भरतपुरअजहरुद्दीन सिजार
70रेजीनगरजिल्लू शेख
72बहरामपुरअधीर रंजन चौधरी
73हरिहरपाड़ामौसुमी बेगम
74नाउदामोतिउर रहमान
75डोमकलश्रीमती सहनाज बेगम
76जलंगीअब्दुल रज्जाक मोल्ला
77करीमपुर पूजा रॉय चौधरी
78तहट्टाज्योतिर्मय सरकार
79पलाशीपाड़ाहमीदुल हक
80कालिगंजकाबिल उद्दीन शेख
81नकशीपाड़ागोलाम किबरिया मंडल
82चापड़ारहीदुल मंडल
83कृष्णानगर उत्तरअर्घ्य गोन
84नबद्वीपसमीर साहा
85कृष्णानगर दक्षिणअब्दुर रहीम शेख
86शांतिपुरआलोक चटर्जी
87रानाघाट उत्तर पश्चिमनबा कुमार मंडल
88कृष्णागंज (SC)शंकर कुमार सरकार
89रानाघाट उत्तर पूर्व (SC)नित्या गोपाल मंडल
90रानाघाट दक्षिण (SC)रीता पाल दास
91चकदाहामलय साहा
92कल्याणी (SC)असिमानंद मजूमदार
93हरिणघाटा (SC)हिमंती दास
94बगदा (SC)प्रबीर कीर्तनिया
95बोंगांव उत्तर (SC)नीलांजन साहा
96बोंगांव दक्षिण (SC)किशोर विश्वास
97गैघाटा (SC)अनिल कुमार पांडेय
98स्वरूपनगर (SC)रितेश मंडल
102आमडांगागोपाल घोष
103बीजपुरसिबब्रत गुहा रॉय
104नैहाटीप्रदीप कुमार कुंडू
105भाटपाड़ाधर्मेंद्र शॉ
106जगद्दलमंदीरा चक्रवर्ती
107नोआपाड़ाअशोक भट्टाचार्य (राजा)
108बैरकपुरसंभु दास
109खरदहाजॉयदेव घोष
110दमदम उत्तरधनंजय मोइत्रा
111पानीहाटीसुभाषिस भट्टाचार्य
112कामरहाटीकल्लोल मुखर्जी
113बारानगरकल्याणी चक्रवर्ती
114दमदमसुस्मिता विश्वास
115राजारहाट न्यू टाउनएसके निजामुद्दीन
116बिधाननगररणजीत मुखर्जी
117राजारहाट गोपालपुरपार्थ भौमिक
118मध्यमग्रामअनंता रॉय
119बरासाततारक मुखर्जी
120देगंगामिराज बैद्य
121हरुआएमडी रबिउल मोल्ला
122मिनाखां (SC) बर्नाली नस्कर
123संदेशखाली (ST)जुधिष्ठिर भूमिज
124बशीरहाट दक्षिणअबू इशाक गाजी (बाबू)
125बशीरहाट उत्तरमूसा हक मंडल
126हिंगलगंज (SC)बिस्वजीत रॉय
127गोसाबा (SC)भूपाल चंद्र दास
128बसंती (SC)गोपीनाथ नैया
129कुलतली (SC)रूपा हालदार
130पाथरप्रतिमाशुभ्रांशु नायक
131काकद्वीपनासिरुद्दीन अहमद
132सागरप्रशांत खुंटिया
133कुलपीकुतुब उद्दीन मोल्ला
134रायदीघीआशीष कुमार मंडल
135मंदीरबाजार (SC)प्रो. डॉ. कौशिक बैद्य
136जयनगर (SC)तपस बैद्य
137बरुईपुर पूर्व (SC)प्रताप चंद्र मंडल
138कैनिंग पश्चिम (SC)हरन चंद्र मिस्त्री
139कैनिंग पूर्वसाबिर अली सरदार
140बरुईपुर पश्चिमअसितल नाग
141माघरहाट पूर्व (SC)डॉ. अतनु हालदार
142माघरहाट पश्चिमअब्दुल मजीद हालदार
143डायमंड हार्बरगौतम भट्टाचार्य
144फलताअब्दुर रज्जाक मोल्ला
145सटगाछियाप्रवाश घोष
146बिष्णुपुर (SC)अर्घ्य नस्कर
147सोनारपुर दक्षिणसुब्रता दत्ता
148भांगरमहाबुबुल इस्लाम
149कस्बाएमडी हसीम जेशान अहमद
150जादवपुरश्यामली मंडल
151सोनारपुर उत्तरडॉ. जगन्नाथ कुमार
152टॉलीगंजमानस सिन्हा रॉय
153बेहाला पूर्वअभिजीत राहा
154बेहाला पश्चिमसैबल रॉय
155महेशतलाहाजी अब्दुल हन्नान
156बजबजमुजीबर रहमान कयाल
157मेटियाब्रुजएमडी मुख्तार
158कोलकाता पोर्टअकीब गुलजार
159भवानीपुरप्रदीप प्रसाद
160रशबेहारीआशुतोष चटर्जी
161बालीगंजरोहन मित्रा
162चौरंगीमानस सरकार
163एंटालीकाशिफ रेजा
164बेलघाटाशाहिना जावेद
165जोरासांकोदीपक सिंह
166श्यामपुकुरपूर्णा घोष
167मणिकतलासुमन रॉय चौधरी
168काशीपुर-बेलगाछियातारक पाल
169बालीप्रियंका चौधरी
170हावड़ा उत्तरओम प्रकाश जायसवाल
171हावड़ा मध्यअपर्णा बोस
172शिवपुरश्राबंती सिंह
173हावड़ा दक्षिणदीपशिखा भौमिक
174संकराइल (SC)बेछू राम मलिक
175पांचलाराहुल पांडेय
176उलुबेरिया पूर्वआलम देयान एसके
177उलुबेरिया उत्तर (SC)कल्याणी हालदार
178उलुबेरिया दक्षिणइंताज अली शाह
179श्यामपुरएसके मंजूर आलम
180बगनानएसके हफीजुर रहमान
181अमतातपन दास
182उदयनारायणपुरअसित बाकुली
183जगतबल्लभपुरकौशिक रॉय
184डोमजूरआलोक कोले
185उत्तरपाड़ासुब्रत मुखर्जी
187चंपदानीप्रीतम घोष
188सिंगूरवरुण कुमार मलिक
189चंदननगररतन कुमार गोलदार
190चुंचुरामोइनुल हक
191बलागढ़ (SC)अशोक विश्वास
192पांडुआसनातन मांडी

कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन

उम्मीदवारों का चयन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के विचार विमर्श के बाद किया गया है, जिसकी बैठक शनिवार को नामों को अंतिम रूप देने के लिए हुई थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल सहित अन्य प्रमुख वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अधीर रंजन चौधरी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंह देव और पीएल पुनिया सहित कई प्रमुख नेताओं ने भी चर्चा में भाग लिया। अधिकांश सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व वाले राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपना चुनाव प्रचार पूरी ताकत से शुरू कर दिया है।