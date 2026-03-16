West Bengal BJP Candidate List 2026: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 10 महिलाओं का नाम है। बीजेपी ने इस लिस्ट में ममता बनर्जी की मौजूदा विधानसभा सीट भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। सुवेंद्र अधिकारी अपनी मौजूदा सीट नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को करीबी मुकाबले में हराया था।
बीजेपी ने पहली लिस्ट में सुवेंदु अधिकारी के अलावा फांसीदेवा से दुर्गा मूर्मू, हरिरामपुर से देबब्रत मजूमदार, पलासीपाड़ा से अनिमा दत्ता, कालीगंज से बापन घोष, राणाघाट उत्तर पश्चिम से पार्थसारथी चटर्जी, रेजिनगर से बापन घोष, बहरामपुर से सुब्रत मित्रा, चकदहा से बंकिम चंद्र घोष, नैहाटी से सौमित्र चटर्जी, उलूबेरिया दक्षिण से स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज, पुरसुराह से बिमान घोष, मोयना से अशोक डिंडा, दासपुर से तपन दत्ता और आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया है।
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट
|विधानसभा संख्या
|विधानसभा का नाम
|बीजेपी उम्मीदवार का नाम
|3
|कूच बिहार उत्तर – एससी
|सुकुमार रॉय
|5
|सीतलकुची
|सावित्री बर्मन
|7
|दिनहाटा
|अजय रॉय
|9
|तूफानगंज
|मालती रावा रॉय
|10
|कुमारग्राम- एसटी
|मनोज कुमार ओरांव
|11
|कालचिनी- एसटी
|विशाल लामा
|12
|अलीपुरद्वार
|पारितोष दास
|13
|फालाकाटा – एससी
|दीपक बर्मन
|19
|डाबग्राम – फूलबाड़ी
|शिखा चटर्जी
|21
|नागराकाट – एसटी
|पूना भैंगरा
|25
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी
|आनंदमय बर्मन
|26
|सिलीगुड़ी
|डॉ. शंकर घोष
|27
|फांसीदेवा- एसटी
|दुर्गा मुर्मू
|30
|गोलपोखर
|सरजीत बिस्वास
|31
|चाकुलिया
|मनोज जैन
|32
|करणदिधी
|एडवोकेट बिराज बिस्वास
|34
|कालियागंज – एससी
|उत्पल महाराज
|35
|रायगंज
|कौशिक चौधरी
|37
|कुशमंडी – एससी
|तापस चंद्र रॉय
|38
|कुमारगंज
|सुवेंदु सरकार
|39
|बालुरघाट
|बिद्युत रॉय
|40
|तपन – एसटी
|बुधराई टुडू
|41
|गंगारामपुर- एससी
|सत्येंद्र नाथ राय
|42
|हरिरामपुर
|देबब्रत मजूमदार
|43
|हबीबपुर- एसटी
|जोएल मुर्मू
|44
|गाजोल – एससी
|चिन्मय देब बर्मन
|45
|चंचल
|रतन दास
|47
|मालतीपुर
|आशीष दास
|48
|रतुआ
|अभिषेक सिंघानिया
|49
|मानिकचक
|गौर चंंद्र मंडल
|50
|मालदा – एससी
|गोपाल चंद्र साहा
|52
|मोथाबाड़ी
|निबारन घोष
|53
|सुजापुर
|अभिराज चौधरी
|57
|सुती
|महाबीर घोष
|59
|रघुनाथगंज
|सुरजीत पोद्दार
|61
|लालगोला
|अमर कुमार दास
|62
|भगवानगोला
|भास्कर सरकार
|64
|मुर्शिदाबाद
|गौरी शंकर घोष
|70
|रेजिनगर
|बापन घोष
|71
|बेलडांगा
|भरत कुमार झवर
|72
|बहरामपुर
|सुब्रत मित्रा
|73
|हरिहरपाड़ा
|तन्मय बिस्वास
|74
|नउदा
|राणा मंडल
|75
|डोमकल
|नंद दुलाल पाल
|76
|जलंगी
|नबा कुमार सरकार
|77
|करीमपुर
|समरेंद्रनाथ घोष
|79
|पलासीपाड़ा
|अनिमा दत्ता
|80
|कालीगंज
|बापन घोष
|87
|राणाघाट उत्तर पश्चिम
|पार्थसारथी चटर्जी
|89
|राणाघाट उत्तर पूर्व – एसससी
|असीम बिस्वास
|91
|चकदहा
|बंकिम चंद्र घोष
|93
|हरनघाटा – एससी
|असीम कुमार सरकार
|99
|बदुरिया
|सुकृति सरकार
|102
|अमडंगा
|अरिंदम डे
|104
|नैहाटी
|सौमित्र चटर्जी
|105
|भाटपाड़ा
|पवन कुमार सिंह
|113
|बारानगर
|सजल घोष
|120
|देगंगा
|तरुण कांति घोष
|125
|बशीरहाट उत्तर
|नारायण चंद्र मंडल
|128
|बसंती- एससी
|बिकास सरदार
|129
|कुलतली – एससी
|माधबी महलदर
|130
|पाथरप्रतिमा
|असित कुमार हल्दर
|131
|काकद्वीप
|दीपांकर जना
|134
|रायदिघी
|पलाश राणा
|139
|कैनिंग पूर्व
|असीम सपुई
|143
|डायमंड हार्बर
|दीपक कुमार हल्दर
|146
|बिष्णुपुर- एससी
|अग्निश्वर नस्कर
|156
|बज बज
|डॉ. तरुण कुमार अदाक
|157
|मेटियाबुरुज
|वीर बहादुर सिंह
|159
|भबानीपुर
|सुवेंदु अधिकारी
|160
|रासबिहारी
|स्वप्न दास गुप्ता
|170
|हावड़ा उत्तर
|उमेश राय
|172
|शिबपुर
|रुद्रनील घोष
|178
|उलूबेरिया दक्षिण
|स्वामी मंगलनानंद पुरी महाराज
|181
|अमता
|अमित सामंत
|184
|डोम्जुर
|गोबिंद हाजरा
|193
|सप्तग्राम
|स्वराज घोष
|198
|तारकेश्वर
|संतु पान
|199
|पुरससुराह
|बिमान घोष
|200
|आरामबाग
|हेमंत बाग
|201
|गोघाट
|प्रशांत दिघर
|202
|खानाकुल
|सुशांत घोष
|204
|पंसकुरा पूर्व
|सुब्रत मैती
|205
|पंसकुरा पश्चिम
|सिंतु सेनापति
|206
|मोयना
|अशोक डिंडा
|208
|महिषादल
|सुभाष गांजा
|209
|हल्दिया – एससी
|प्रदीप कुमार बिजली
|210
|नंदीग्राम
|सुवेंदु अधिकारी
|212
|पटाशपुर
|तपन मैती
|213
|कांथी उत्तरी
|सुमिता सिन्हा
|216
|कांथी पश्चिम
|अरुप कुमार दास
|217
|रामनगर
|चंद्र शेखर मंडल
|219
|दांतन
|अजीत कुमार जना
|220
|नयाग्राम – एससी
|अमिया किस्कु
|221
|गोपीबल्लवपुर
|राजेश महतो
|222
|झारग्राम
|लक्ष्मीकांत साहू
|223
|केशियारी – एसटी
|भद्रा हेम्ब्रम
|224
|खड़गपुर सदर
|दिलीप घोष
|225
|नारायणगढ़
|राम प्रसाद गिरि
|226
|सबंग
|अमल पांडा
|228
|खड़गपुर
|तपन भुया
|229
|डेबरा
|शुभाशीष ओम
|230
|दासपुर
|तपन दत्ता
|231
|घाटल – एससी
|शीतल कपाट
|232
|चंद्रकोना – एससी
|सुकांत दोलुई
|234
|सालबोनी
|बिमान महतो
|235
|केशपुर
|सुवेंदु सामंत
|237
|बिनपुर – एसटी
|डॉ. प्रणत टुडू
|238
|बांदावान – एससी
|लबसेन बास्के
|239
|बलरामपुर
|जलधर महतो
|243
|मानबाजार – एसटी
|मैना मुर्मू
|244
|काशीपुर
|कमलकांत हंसदा
|245
|पारा – एससी
|नदियार चंद बाउरी
|246
|रघुनाथपुर – एससी
|मामोनी बाउरी
|247
|साल्टोरा – एससी
|चांदना बाउरी
|248
|छतना
|सत्यनारायण मुखोपाध्याय
|249
|रानीबांध- एसटी
|क्षुदिराम टुडु
|250
|रायपुर – एसटी
|क्षेत्र मोहन हंसदा
|251
|तालडांगरा
|सौविक पात्रा
|253
|बरजोड़ा
|बिलेश्वर सिंघा
|254
|ओंडा
|अमरनाथ शाखा
|256
|कटुलपुर – एससी
|लक्ष्मीकांत मजूमदार
|257
|इंदस – एससी
|निर्मल कुमार धारा
|258
|सोनामुखी – एससी
|दिबाकर घरामी
|261
|रैना – एससी
|सुभाष पात्रा
|262
|जमालपुर – एससी
|अरुण हल्दर
|263
|मोंटेश्वर
|सैकत पंजा
|266
|बर्धमान उत्तर – एससी
|संजय दास
|267
|भातर
|सौमेन करफा
|271
|केतुग्राम
|अनादि घोष (मथुरा)
|273
|औसग्राम – एससी
|कलिता माझी
|275
|पांडबेश्वर
|जितेंद्र कुमार तिवारी
|276
|दुर्गापुर पूर्व
|चंद्र शेखर बनर्जी
|277
|दुर्गापुर पश्चिम
|लक्ष्मण चंद्र घोरुई
|279
|जामुरिया
|डॉ. बिजन मुखर्जी
|280
|आसनसोल दक्षिण
|अग्निमित्रा पॉल
|281
|आसनसोल उत्तर
|कृष्णेंदु मुखर्जी
|282
|कुल्टी
|अजय कुमार पोद्दार
|284
|दुबराजपुर – एससी
|अनुप कुमार साहा
|285
|सूरी
|जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
|286
|बोलपुर
|दिलीप कुमार घोष
|287
|नानूर – एससी
|खोकन दास
|290
|मयूरेश्वर
|दुध कुमार मंडल
|292
|हंसन
|निखिल बनर्जी
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