विधानसभा संख्या विधानसभा का नाम बीजेपी उम्मीदवार का नाम

3 कूच बिहार उत्तर – एससी सुकुमार रॉय

5 सीतलकुची सावित्री बर्मन

7 दिनहाटा अजय रॉय

9 तूफानगंज मालती रावा रॉय

10 कुमारग्राम- एसटी मनोज कुमार ओरांव

11 कालचिनी- एसटी विशाल लामा

12 अलीपुरद्वार पारितोष दास

13 फालाकाटा – एससी दीपक बर्मन

19 डाबग्राम – फूलबाड़ी शिखा चटर्जी

21 नागराकाट – एसटी पूना भैंगरा

25 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी आनंदमय बर्मन

26 सिलीगुड़ी डॉ. शंकर घोष

27 फांसीदेवा- एसटी दुर्गा मुर्मू

30 गोलपोखर सरजीत बिस्वास

31 चाकुलिया मनोज जैन

32 करणदिधी एडवोकेट बिराज बिस्वास

34 कालियागंज – एससी उत्पल महाराज

35 रायगंज कौशिक चौधरी

37 कुशमंडी – एससी तापस चंद्र रॉय

38 कुमारगंज सुवेंदु सरकार

39 बालुरघाट बिद्युत रॉय

40 तपन – एसटी बुधराई टुडू

41 गंगारामपुर- एससी सत्येंद्र नाथ राय

42 हरिरामपुर देबब्रत मजूमदार

43 हबीबपुर- एसटी जोएल मुर्मू

44 गाजोल – एससी चिन्मय देब बर्मन

45 चंचल रतन दास

47 मालतीपुर आशीष दास

48 रतुआ अभिषेक सिंघानिया

49 मानिकचक गौर चंंद्र मंडल

50 मालदा – एससी गोपाल चंद्र साहा

52 मोथाबाड़ी निबारन घोष

53 सुजापुर अभिराज चौधरी

57 सुती महाबीर घोष

59 रघुनाथगंज सुरजीत पोद्दार

61 लालगोला अमर कुमार दास

62 भगवानगोला भास्कर सरकार

64 मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष

70 रेजिनगर बापन घोष

71 बेलडांगा भरत कुमार झवर

72 बहरामपुर सुब्रत मित्रा

73 हरिहरपाड़ा तन्मय बिस्वास

74 नउदा राणा मंडल

75 डोमकल नंद दुलाल पाल

76 जलंगी नबा कुमार सरकार

77 करीमपुर समरेंद्रनाथ घोष

79 पलासीपाड़ा अनिमा दत्ता

80 कालीगंज बापन घोष

87 राणाघाट उत्तर पश्चिम पार्थसारथी चटर्जी

89 राणाघाट उत्तर पूर्व – एसससी असीम बिस्वास

91 चकदहा बंकिम चंद्र घोष

93 हरनघाटा – एससी असीम कुमार सरकार

99 बदुरिया सुकृति सरकार

102 अमडंगा अरिंदम डे

104 नैहाटी सौमित्र चटर्जी

105 भाटपाड़ा पवन कुमार सिंह

113 बारानगर सजल घोष

120 देगंगा तरुण कांति घोष

125 बशीरहाट उत्तर नारायण चंद्र मंडल

128 बसंती- एससी बिकास सरदार

129 कुलतली – एससी माधबी महलदर

130 पाथरप्रतिमा असित कुमार हल्दर

131 काकद्वीप दीपांकर जना

134 रायदिघी पलाश राणा

139 कैनिंग पूर्व असीम सपुई

143 डायमंड हार्बर दीपक कुमार हल्दर

146 बिष्णुपुर- एससी अग्निश्वर नस्कर

156 बज बज डॉ. तरुण कुमार अदाक

157 मेटियाबुरुज वीर बहादुर सिंह

159 भबानीपुर सुवेंदु अधिकारी

160 रासबिहारी स्वप्न दास गुप्ता

170 हावड़ा उत्तर उमेश राय

172 शिबपुर रुद्रनील घोष

178 उलूबेरिया दक्षिण स्वामी मंगलनानंद पुरी महाराज

181 अमता अमित सामंत

184 डोम्जुर गोबिंद हाजरा

193 सप्तग्राम स्वराज घोष

198 तारकेश्वर संतु पान

199 पुरससुराह बिमान घोष

200 आरामबाग हेमंत बाग

201 गोघाट प्रशांत दिघर

202 खानाकुल सुशांत घोष

204 पंसकुरा पूर्व सुब्रत मैती

205 पंसकुरा पश्चिम सिंतु सेनापति

206 मोयना अशोक डिंडा

208 महिषादल सुभाष गांजा

209 हल्दिया – एससी प्रदीप कुमार बिजली

210 नंदीग्राम सुवेंदु अधिकारी

212 पटाशपुर तपन मैती

213 कांथी उत्तरी सुमिता सिन्हा

216 कांथी पश्चिम अरुप कुमार दास

217 रामनगर चंद्र शेखर मंडल

219 दांतन अजीत कुमार जना

220 नयाग्राम – एससी अमिया किस्कु

221 गोपीबल्लवपुर राजेश महतो

222 झारग्राम लक्ष्मीकांत साहू

223 केशियारी – एसटी भद्रा हेम्ब्रम

224 खड़गपुर सदर दिलीप घोष

225 नारायणगढ़ राम प्रसाद गिरि

226 सबंग अमल पांडा

228 खड़गपुर तपन भुया

229 डेबरा शुभाशीष ओम

230 दासपुर तपन दत्ता

231 घाटल – एससी शीतल कपाट

232 चंद्रकोना – एससी सुकांत दोलुई

234 सालबोनी बिमान महतो

235 केशपुर सुवेंदु सामंत

237 बिनपुर – एसटी डॉ. प्रणत टुडू

238 बांदावान – एससी लबसेन बास्के

239 बलरामपुर जलधर महतो

243 मानबाजार – एसटी मैना मुर्मू

244 काशीपुर कमलकांत हंसदा

245 पारा – एससी नदियार चंद बाउरी

246 रघुनाथपुर – एससी मामोनी बाउरी

247 साल्टोरा – एससी चांदना बाउरी

248 छतना सत्यनारायण मुखोपाध्याय

249 रानीबांध- एसटी क्षुदिराम टुडु

250 रायपुर – एसटी क्षेत्र मोहन हंसदा

251 तालडांगरा सौविक पात्रा

253 बरजोड़ा बिलेश्वर सिंघा

254 ओंडा अमरनाथ शाखा

256 कटुलपुर – एससी लक्ष्मीकांत मजूमदार

257 इंदस – एससी निर्मल कुमार धारा

258 सोनामुखी – एससी दिबाकर घरामी

261 रैना – एससी सुभाष पात्रा

262 जमालपुर – एससी अरुण हल्दर

263 मोंटेश्वर सैकत पंजा

266 बर्धमान उत्तर – एससी संजय दास

267 भातर सौमेन करफा

271 केतुग्राम अनादि घोष (मथुरा)

273 औसग्राम – एससी कलिता माझी

275 पांडबेश्वर जितेंद्र कुमार तिवारी

276 दुर्गापुर पूर्व चंद्र शेखर बनर्जी

277 दुर्गापुर पश्चिम लक्ष्मण चंद्र घोरुई

279 जामुरिया डॉ. बिजन मुखर्जी

280 आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल

281 आसनसोल उत्तर कृष्णेंदु मुखर्जी

282 कुल्टी अजय कुमार पोद्दार

284 दुबराजपुर – एससी अनुप कुमार साहा

285 सूरी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय

286 बोलपुर दिलीप कुमार घोष

287 नानूर – एससी खोकन दास

290 मयूरेश्वर दुध कुमार मंडल