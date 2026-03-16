West Bengal BJP Candidate List 2026: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 10 महिलाओं का नाम है। बीजेपी ने इस लिस्ट में ममता बनर्जी की मौजूदा विधानसभा सीट भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। सुवेंद्र अधिकारी अपनी मौजूदा सीट नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को करीबी मुकाबले में हराया था।

बीजेपी ने पहली लिस्ट में सुवेंदु अधिकारी के अलावा फांसीदेवा से दुर्गा मूर्मू, हरिरामपुर से देबब्रत मजूमदार, पलासीपाड़ा से अनिमा दत्ता, कालीगंज से बापन घोष, राणाघाट उत्तर पश्चिम से पार्थसारथी चटर्जी, रेजिनगर से बापन घोष, बहरामपुर से सुब्रत मित्रा, चकदहा से बंकिम चंद्र घोष, नैहाटी से सौमित्र चटर्जी, उलूबेरिया दक्षिण से स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज, पुरसुराह से बिमान घोष, मोयना से अशोक डिंडा, दासपुर से तपन दत्ता और आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट

विधानसभा संख्याविधानसभा का नामबीजेपी उम्मीदवार का नाम
3कूच बिहार उत्तर – एससीसुकुमार रॉय
5सीतलकुचीसावित्री बर्मन
7दिनहाटाअजय रॉय
9तूफानगंजमालती रावा रॉय
10कुमारग्राम- एसटीमनोज कुमार ओरांव
11कालचिनी- एसटीविशाल लामा
12अलीपुरद्वारपारितोष दास
13फालाकाटा – एससीदीपक बर्मन
19डाबग्राम – फूलबाड़ीशिखा चटर्जी
21नागराकाट – एसटीपूना भैंगरा
25माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ीआनंदमय बर्मन
26सिलीगुड़ीडॉ. शंकर घोष
27फांसीदेवा- एसटीदुर्गा मुर्मू
30गोलपोखरसरजीत बिस्वास
31चाकुलियामनोज जैन
32करणदिधीएडवोकेट बिराज बिस्वास
34कालियागंज – एससीउत्पल महाराज
35रायगंजकौशिक चौधरी
37कुशमंडी – एससीतापस चंद्र रॉय
38कुमारगंजसुवेंदु सरकार
39बालुरघाटबिद्युत रॉय
40तपन – एसटीबुधराई टुडू
41गंगारामपुर- एससीसत्येंद्र नाथ राय
42हरिरामपुरदेबब्रत मजूमदार
43हबीबपुर- एसटीजोएल मुर्मू
44गाजोल – एससीचिन्मय देब बर्मन
45चंचलरतन दास
47मालतीपुरआशीष दास
48रतुआअभिषेक सिंघानिया
49मानिकचकगौर चंंद्र मंडल
50मालदा – एससीगोपाल चंद्र साहा
52मोथाबाड़ीनिबारन घोष
53सुजापुरअभिराज चौधरी
57सुतीमहाबीर घोष
59रघुनाथगंजसुरजीत पोद्दार
61लालगोलाअमर कुमार दास
62भगवानगोलाभास्कर सरकार
64मुर्शिदाबादगौरी शंकर घोष
70रेजिनगरबापन घोष
71बेलडांगाभरत कुमार झवर
72बहरामपुरसुब्रत मित्रा
73हरिहरपाड़ातन्मय बिस्वास
74नउदाराणा मंडल
75डोमकलनंद दुलाल पाल
76जलंगीनबा कुमार सरकार
77करीमपुरसमरेंद्रनाथ घोष
79पलासीपाड़ाअनिमा दत्ता
80कालीगंजबापन घोष
87राणाघाट उत्तर पश्चिमपार्थसारथी चटर्जी
89राणाघाट उत्तर पूर्व – एसससीअसीम बिस्वास
91चकदहाबंकिम चंद्र घोष
93हरनघाटा – एससीअसीम कुमार सरकार
99बदुरियासुकृति सरकार
102अमडंगाअरिंदम डे
104नैहाटीसौमित्र चटर्जी
105भाटपाड़ापवन कुमार सिंह
113बारानगरसजल घोष
120देगंगातरुण कांति घोष
125बशीरहाट उत्तरनारायण चंद्र मंडल
128बसंती- एससीबिकास सरदार
129कुलतली – एससीमाधबी महलदर
130पाथरप्रतिमाअसित कुमार हल्दर
131काकद्वीपदीपांकर जना
134रायदिघीपलाश राणा
139कैनिंग पूर्वअसीम सपुई
143डायमंड हार्बरदीपक कुमार हल्दर
146बिष्णुपुर- एससीअग्निश्वर नस्कर
156बज बजडॉ. तरुण कुमार अदाक
157मेटियाबुरुजवीर बहादुर सिंह
159भबानीपुरसुवेंदु अधिकारी
160रासबिहारीस्वप्न दास गुप्ता
170हावड़ा उत्तरउमेश राय
172शिबपुररुद्रनील घोष
178उलूबेरिया दक्षिणस्वामी मंगलनानंद पुरी महाराज
181अमताअमित सामंत
184डोम्जुरगोबिंद हाजरा
193सप्तग्रामस्वराज घोष
198तारकेश्वरसंतु पान
199पुरससुराहबिमान घोष
200आरामबागहेमंत बाग
201गोघाटप्रशांत दिघर
202खानाकुलसुशांत घोष
204पंसकुरा पूर्वसुब्रत मैती
205पंसकुरा पश्चिमसिंतु सेनापति
206मोयनाअशोक डिंडा
208महिषादलसुभाष गांजा
209हल्दिया – एससीप्रदीप कुमार बिजली
210नंदीग्रामसुवेंदु अधिकारी
212पटाशपुरतपन मैती
213कांथी उत्तरीसुमिता सिन्हा
216कांथी पश्चिमअरुप कुमार दास
217रामनगरचंद्र शेखर मंडल
219दांतनअजीत कुमार जना
220नयाग्राम – एससीअमिया किस्कु
221गोपीबल्लवपुरराजेश महतो
222झारग्रामलक्ष्मीकांत साहू
223केशियारी – एसटीभद्रा हेम्ब्रम
224खड़गपुर सदरदिलीप घोष
225नारायणगढ़राम प्रसाद गिरि
226सबंगअमल पांडा
228खड़गपुरतपन भुया
229डेबराशुभाशीष ओम
230दासपुरतपन दत्ता
231घाटल – एससीशीतल कपाट
232चंद्रकोना – एससीसुकांत दोलुई
234सालबोनीबिमान महतो
235केशपुर सुवेंदु सामंत
237बिनपुर – एसटीडॉ. प्रणत टुडू
238बांदावान – एससीलबसेन बास्के
239बलरामपुरजलधर महतो
243मानबाजार – एसटीमैना मुर्मू
244काशीपुरकमलकांत हंसदा
245पारा – एससीनदियार चंद बाउरी
246रघुनाथपुर – एससीमामोनी बाउरी
247साल्टोरा – एससीचांदना बाउरी
248छतनासत्यनारायण मुखोपाध्याय
249रानीबांध- एसटीक्षुदिराम टुडु
250रायपुर – एसटीक्षेत्र मोहन हंसदा
251तालडांगरासौविक पात्रा
253बरजोड़ाबिलेश्वर सिंघा
254ओंडाअमरनाथ शाखा
256कटुलपुर – एससीलक्ष्मीकांत मजूमदार
257इंदस – एससीनिर्मल कुमार धारा
258सोनामुखी – एससीदिबाकर घरामी
261रैना – एससीसुभाष पात्रा
262जमालपुर – एससीअरुण हल्दर
263मोंटेश्वर सैकत पंजा
266बर्धमान उत्तर – एससीसंजय दास
267भातरसौमेन करफा
271केतुग्रामअनादि घोष (मथुरा)
273औसग्राम – एससीकलिता माझी
275पांडबेश्वरजितेंद्र कुमार तिवारी
276दुर्गापुर पूर्वचंद्र शेखर बनर्जी
277दुर्गापुर पश्चिमलक्ष्मण चंद्र घोरुई
279जामुरियाडॉ. बिजन मुखर्जी
280आसनसोल दक्षिणअग्निमित्रा पॉल
281आसनसोल उत्तरकृष्णेंदु मुखर्जी
282कुल्टीअजय कुमार पोद्दार
284दुबराजपुर – एससीअनुप कुमार साहा
285सूरी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
286बोलपुरदिलीप कुमार घोष
287नानूर – एससीखोकन दास
290मयूरेश्वरदुध कुमार मंडल
292हंसननिखिल बनर्जी

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रवि किशन ने कहा, ”प्रधानमंत्री की जो सभा हुई, जो भीड़-सैलाब और करंट दिखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं। दीदी जा रही हैं, मोदी जी आ रहे हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें