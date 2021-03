पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को बिधाननगर के मेयर-इन-काउंसिल देबाशीष जनाना और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन पार्षद कोलकाता में भाजपा में शामिल हो गए।

West Bengal: Three TMC Councillors from Asansol and Bidhannagar Mayor-in-council Debasish Jana, joined BJP today in Kolkata. pic.twitter.com/Q5BKHMs4DY

— ANI (@ANI) March 3, 2021