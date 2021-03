भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांंग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कार्यालय में फोन करके उनका हाल चाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि सीएम पर हमला होने की खबर आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसे सीएम का ड्रामा बताया था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के साथ इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद उन पर कोई कैसे हमला कर सकता है। उन्होंने इसे सहानुभूति पाने का नाटक बताया था।

सीएम ममता बनर्जी बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में कथित रूप से कुछ लोगों के हमले में घायल हो गई थीं। फिलहाल उनका कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक रात में की गई शुरुआती चिकित्सकीय जांच के बाद उनके बायें पैर के टखने तथा पांव की हड्डियों में गंभीर चोट दिखी थी। उनके दायें कंधे, हाथ तथा गले पर भी चोट लगी है। एसएसकेएम के एक चिकित्सक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “उनके बाएं टखने पर एक कच्चा प्लास्टर लगाया गया है और सुबह उनके रक्त की कई जांच की गई। उनकी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य है।”

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त की। जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख ने ट्वीट किया, “मैं अपनी बहन और सहयोगी ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हूं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” उन्होंने कहा, “हम सब चुनाव लड़ते हैं। कई बार हम जीतते हैं, कई बार हारते हैं, लेकिन हिंसा लोकतंत्र की भावना का क्षरण करती है। उम्मीद है कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे।”

I called up CM Mamataji's office to convey to the CM my best wishes and prayer for her earliest recovery

