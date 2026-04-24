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West Bengal Assembly Election News: पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी सियासी दलों का पूरा फोकस दूसरे चरण के मतदान पर है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। इसके अलावा अन्य तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गुरुवार को तमिलनाडु में भी वोट डाले गए।

पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह कोलकाता में हुगली में नौका विहार का आनंद लेते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हुगली तट पर नाविकों और आम लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी शुक्रवार को दमदम और जाधवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी की चीफ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता में दो पदयात्रा और तीन जनसभाएं करने का प्लान है।

अमित शाह बोले- पहले चरण की 110 सीटें जीतेंगे

कोलकाता में शुक्रवार को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में 152 सीटों में से बीजेपी कम से कम 110 सीटें जीतने जा रही है, दूसरे चरण में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर सिंडिकेट को खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाली बोलने वाला, बंगाल में जन्म लेने वाला और बंगाली मीडियम में पड़ा व्यक्ति होगा, वह बीजेपी से होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

Live Updates
11:32 (IST) 24 Apr 2026

West bengal election news in hindi LIVE: 152 में से 110 सीटें जीतेंगे- अमित शाह

कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि राज्य के पहले चरण में बीजेपी 152 में से 110 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी।

11:31 (IST) 24 Apr 2026

West bengal election news in hindi LIVE: अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेस शुरू

कोलकाता में अमित शाह इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही अपना भविष्य तय कर दिया है। पहले चरण में मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। भय जाने वाला है औ भरोसा आन वाला है।

11:23 (IST) 24 Apr 2026

West Bengal Election News in Hindi LIVE: हुगली नदी पर नौका विहार किया, तस्वीरें भी खींची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह यहां हुगली नदी में नौका विहार किया और नाविकों तथा सुबह सैर करने वाले लोगों से मुलाकात की। मोदी ने अपने इस नौका विहार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिनमें वह हाथ में कैमरा लिए लकड़ी की एक नाव पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में पृष्ठभूमि में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु नजर आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

11:22 (IST) 24 Apr 2026

West bengal election news in hindi LIVE: ममता बनर्जी निकालेंगी दो पदयात्राएं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में दो पदयात्राएं और तीन जनसभाएं करेंगी। उनकी एक जनसभा अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से है।

11:20 (IST) 24 Apr 2026

West bengal election news in hindi LIVE: पीएम मोदी करेंगे दो जनसभाएं

पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के जाधवपुर और दमदम में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

11:19 (IST) 24 Apr 2026

West Bengal Assembly Elections LIVE: थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह

गुरुवार को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ। अब राज्य के सभी प्रमुख दलों का फोकस दूसरे चरण की सीटों है। थोड़ी देर में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।