West Bengal Assembly Election News: पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी सियासी दलों का पूरा फोकस दूसरे चरण के मतदान पर है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। इसके अलावा अन्य तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गुरुवार को तमिलनाडु में भी वोट डाले गए।

पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह कोलकाता में हुगली में नौका विहार का आनंद लेते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हुगली तट पर नाविकों और आम लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी शुक्रवार को दमदम और जाधवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी की चीफ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता में दो पदयात्रा और तीन जनसभाएं करने का प्लान है।

अमित शाह बोले- पहले चरण की 110 सीटें जीतेंगे

कोलकाता में शुक्रवार को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में 152 सीटों में से बीजेपी कम से कम 110 सीटें जीतने जा रही है, दूसरे चरण में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर सिंडिकेट को खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाली बोलने वाला, बंगाल में जन्म लेने वाला और बंगाली मीडियम में पड़ा व्यक्ति होगा, वह बीजेपी से होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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