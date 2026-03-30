तमाम चुनौतियों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी अपने प्रदर्शन की बदौलत सत्ता में वापसी का दंभ भर रही है, लेकिन चुनावी जंग में कांग्रेस और हुमायूं कबीर-एआईएमआईएम गठबंधन के उतरने से तृणमूल कांग्रेस को मतों के नुकसान की चिंता बनी हुई है।

जानकारों का कहना है कि अभी भी पक्ष मजबूत रहने की उम्मीद है। वजह, भाजपा को छोड़ अन्य सभी दलों या गठबंधन के उम्मीदवारों के चुनावी समर में उतरने से तृणमूल कांग्रेस को मतों का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इसका भाजपा को कोई खास फायदा मिलने की उम्मीद काफी कम है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीट पर 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तृणमूल कांग्रेस का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। दोनों दलों ने सभी वर्गों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव में कांग्रेस के सभी सीटों पर लड़ने का एलान किए जाने के बाद समीकरण और भी बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

कांग्रेस और एआईएमआईएम-हुमायूं कबीर के गठबंधन को कुछ सीटों पर मतों का फायदा मिल सकता है। उधर, कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और विकास से जुड़े मुद्दों के दम पर चुनावी जंग में उतर रही है, लेकिन इसे भी पश्चिम बंगाल में पार्टी की मौजूदगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

राजनीतिक मामलों के जानकार पी चक्रवर्ती ने कहा, भाजपा ने जो ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ एक ‘चार्जशीट’ जारी की है। उसमें घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है, लेकिन इसका बड़ा असर होने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा, ध्रुवीकरण और नफरती भाषणों को प्रदेश के मतदाता अधिक तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए दूसरे दलों का रुख कर सकते हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने हाल के दिनों में अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भी अपने पिछले कार्यों और प्रचार के दौरान मुख्य विपक्षी दल की बातों को रखते हुए मतदाताओं को साधने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इससे सत्ता विरोधी लहर का असर धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर और कांग्रेस के उतरने से तृणमूल कांग्रेस को मतों का जरूर नुकसान होगा।

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