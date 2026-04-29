West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कुछ ही देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। इस चरण में राज्य की कुल 294 सीटों में से बची हुई 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 1400 से अधिक उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में कई हाई-प्रोफाइल सीटें हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग-अलग मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है

मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें करीब 92 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। अब इस अंतिम चरण के साथ ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके नतीजे तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी।

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