West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कुछ ही देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। इस चरण में राज्य की कुल 294 सीटों में से बची हुई 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 1400 से अधिक उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में कई हाई-प्रोफाइल सीटें हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग-अलग मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है
मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें करीब 92 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। अब इस अंतिम चरण के साथ ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके नतीजे तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी।
सात बजे शुरू होगा दूसरे चरण का मतदान
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान सात बजे शुरू होगा।
भवानीपुर में सुवेंदु से ममता बनर्जी का मुकाबला
आज ही भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। यहां सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला सुवेंदु अधिकारी से है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आएगी: तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में चार दिन के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद मंगलवार को विश्वास जताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में फिर सत्ता में लौटेगी। यादव ने पटना में संवाददाताओं से कहा, ''वहां माहौल उत्साहपूर्ण है और लोग दीदी (ममता बनर्जी) को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतेगी।''
हमने बिना हिंसा वाले चुनाव के लिए सारी तैयारी कर ली है: मुख्य चुनाव अधिकारी
पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार ने कहा, "हमने बिना हिंसा वाले चुनाव के लिए सारी तैयारी कर ली है। सब कुछ तैयार है। सभी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई हैं...CAPF बूथों पर तैनात है...CCTV लगे हैं और उन्हें टेस्ट किया जा चुका है...हम सभी से अपील करते हैं कि वो सहयोग करें..."
TMC को निष्पक्ष प्रशासन की आदत नहीं: सुकांता मजूमदार
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, "TMC को निष्पक्ष प्रशासन की आदत नहीं है। चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है जो ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्ष होने के लिए जाने जाते हैं...वे चुनाव आयोग और भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के काम में रुकावट डालने के लिए कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं...समस्या यह है कि TMC अपराधियों को राजनीतिक नेताओं में बदल रही है। अभिषेक बनर्जी इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं...भाजपा ने पहले ही 100 सीटें हासिल कर ली हैं। अब चुनाव के दूसरे चरण में सरकार बनाने की बारी भाजपा की है..."