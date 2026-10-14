पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 45,185 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल के बंद चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए दुर्गा पूजा के मौके पर विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार शाम नबन्ना में हुई कैबिनेट बैठक के बाद ये घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कुल स्वीकृत पदों में सबसे ज्यादा रिक्तियां स्कूल शिक्षा विभाग में हैं। इसके अलावा पंचायत विभाग, पुलिस और कौशल विकास जैसे विभागों में भी नियुक्तियां की जाएंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग में 33,899 पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने कुल 45,185 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें से 33,899 पद स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। इन पदों पर शिक्षक, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की नियुक्ति की जाएगी।

वहीं, राज्य के पंचायत विभाग में 7,119 पदों को भरा जाएगा। बाकी 4,167 पद अन्य विभागों के लिए हैं, जिनमें पुलिस और कौशल विकास विभाग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

बंद चाय बागानों के मजदूरों को मिलेगा 5,000 रुपये और 50 किलो चावल

सरकार ने उत्तर बंगाल के बंद चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर एकमुश्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर बंगाल में 21 चाय बागान ऐसे हैं, जो 2021 से बंद पड़े हैं। सरकार इन्हें दोबारा खोलने की कोशिश कर रही है।

शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, इन बंद चाय बागानों के 19,529 मजदूरों की पहचान की गई है। प्रत्येक पात्र मजदूर को 5,000 रुपये और 50 किलो चावल दिए जाएंगे। यह चावल परिवारों को हर महीने मिलने वाले 35 किलो चावल के अतिरिक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बंद चाय बागानों को फिर से शुरू करने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि वहां काम करने वाले लोगों को रोजगार मिल सके।

चालू चाय बागानों के मजदूरों का बोनस भी बढ़ा

पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के बोनस में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल मजदूरों को 16 प्रतिशत बोनस दिया गया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

उन्होंने पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर चाय बागान मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना को उनकी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने यह भी बताया कि चाय बागानों और वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से 312 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में इस साल 13 हजार से ज्यादा नई दुर्गा पूजा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में इस साल 13 हजार से ज्यादा नई दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साल राज्य में करीब 45 हजार दुर्गा पूजा आयोजित हुई थीं। इस साल लगभग 13 हजार नए पूजा आयोजन जुड़ गए हैं।

सरकार के इन फैसलों में एक ओर विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की मंजूरी शामिल है, तो दूसरी ओर बंद चाय बागानों के मजदूरों को त्योहार से पहले आर्थिक सहायता देने और चालू बागानों में बोनस बढ़ाने का कदम भी शामिल है।

यह भी पढ़ें: Railway Diwali Bonus 2026: दिवाली से पहले 11.4 लाख रेल कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिन के बोनस को कैबिनेट की मंजूरी

रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने कम से कम 11 लाख 40 हजार 770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।