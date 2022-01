पश्चिम बंगालः ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच फिर तकरार, सीएम बोलीं- धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया

बंगाल की राजनीति में गवर्नर व सीएम के बीच चल रही तकरार नित नए आयाम लेती जा रही है। कभी राज्यपाल जगदीप धनखड़ सीएम ममता बनर्जी के कामकाज पर असंतोष जतातेत हुए अफसरों पर बरसते हैं तो कभी ममता सार्वजनिक मंचों से उन्हें चेतावनी देती दिखती हैं। ममता ने एक बार फिर राज्यपाल के कामकाज के तौर तरीकों से एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अब वो राज्यपाल के ट्वीट भी नहीं पढ़ती हैं। यहां तक कि उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है।

ममता बनर्जी सोमवार को मीडिया को कोरोना से जुड़ूी पाबंदियों में ढील के बारे में जानकारी दे रही थीं। तभी उन्होंने राज्यपाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी गुस्सा निकाला। बनर्जी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार पेगासस से निगरानी कर रही है तो दूसरी ओर राज्यपाल अपने स्तर से जासूसी करा रहे हैं। राज्यपाल ट्विटर पर कुछ भी लिखते हैं। अफसरों को बेसिरपैर की बातें कहते हैं। सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि राज्यपाल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हम सब उनके गुलाम हैं।

ममता ने कहा कि उन्होंने कई बार राज्यपाल के कामकाज के तरीके की शिकायत केंद्र से की है। कई दफा पीएम को उनके बारे में पत्र लिखे हैं। उनको बताया है कि वह सुन नहीं रहे हैं। मैं उनके पास भी गई और उनसे बात की। हमें वो लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कई फाइलों को दबाकर रखा है। वो सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करते हैं। उनका रवैया ठीक नहीं है।

Guv WB : Mandated under Article 159 of the Constitution to ensure none in the state “blocks” Constitutional Norms and Rules of Law and those in authority “bear true faith and allegiance to the Constitution of India” pic.twitter.com/gGDf3doAyJ

Guv WB:

CM ⁦@MamataOfficial⁩ Is constitutionally ordained to discharge “duty” under Article 167 of constitution to impart information on Pandemic Purchase Scam and other issues.

Guv conveyed that no information, once sought by him, can be screened by the Government. pic.twitter.com/Z5svPgwE2a

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) January 30, 2022