भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (एसआईआर) के दौरान नाम हटाने और जोड़ने को लेकर दाखिल की गई 38.20 लाख अपीलों में से अब तक सिर्फ 1.02 लाख मामलों का निपटारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए अपीलीय ट्रिब्यूनल को काम शुरू किए करीब पांच महीने हो चुके हैं।

चुनाव आयोग ने यह जानकारी गुरुवार को दाखिल किए गए अपने काउंटर-एफिडेविट में दी। यह जवाब पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस की याचिका पर 17 जुलाई को जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया। बोस ने राज्य में मतदाता सूची में लंबित अपीलों के साथ-साथ नाम जोड़ने और हटाने का पूरा ब्योरा मांगा था।

हालांकि, चुनाव आयोग के जवाब में यह साफ नहीं बताया गया कि कुल अपीलों में से कितनी अपीलें उन 27.16 लाख मतदाताओं ने की हैं, जिनका नाम हटाया गया था और जो दोबारा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। यह भी नहीं बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के खिलाफ चुनाव आयोग ने कितनी अपीलें दायर की हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों की प्राथमिकता तय करने को कहा था

25 अगस्त को पश्चिम बंगाल SIR से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डी. एस. नायडू से अपीलों का डेटा मांगा था।

यह बेंच भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता में थी। जस्टिस बागची ने कहा था कि आयोग यह जानकारी दे कि किस तरह की अपीलें दाखिल हुई हैं। नाम जोड़ने के लिए या नाम हटाने के लिए। इसके बाद यह तय किया जा सकता है कि पहले नाम हटाए जाने से जुड़ी अपीलों को प्राथमिकता दी जाए या नहीं। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना उसके व्यक्तिगत अधिकार को प्रभावित नहीं करता, लेकिन नाम हटाने से उसका वोट देने का अधिकार प्रभावित होता है। इससे ट्रिब्यूनलों पर काम का बोझ भी कुछ कम हो सकता है।

38.20 लाख अपीलों में 37.18 लाख अभी लंबित

चुनाव आयोग के काउंटर-अफिडेविट के मुताबिक:

कुल 38,20,683 अपीलें दाखिल की गईं।

इनमें से 1,02,231 अपीलों का निपटारा हो चुका है।

37,18,452 अपीलें अभी लंबित हैं।

34.13 लाख Form 6 भरे गए

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 17 दिसंबर 2025 को SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने से लेकर 7 अगस्त तक कुल 34.13 लाख Form 6 भरे गए। Form 6 मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाला कानूनी फॉर्म है। इसमें पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वाले लोग भी शामिल हैं और SIR के ड्राफ्ट चरण में हटाए गए 58.20 लाख मतदाताओं में से दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले लोग भी शामिल हैं।

इन 34.13 लाख फॉर्म में:

4.86 लाख फॉर्म पर अभी कार्रवाई नहीं हुई थी।

7.26 लाख नाम जोड़ने के आवेदन खारिज किए गए।

14,079 आवेदन स्वीकार किए गए।

इसी दौरान Form 7 भी कुल 6.39 लाख भरे गए। Form 7 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होता है।

इनमें:

14,506 Form 7 खारिज किए गए।

3,355 Form 7 स्वीकार किए गए।

महिला मतदाताओं का अनुपात पहले बढ़ा, फिर SIR के दौरान घटा

आंकड़ों के मुताबिक, मतदाता सूची में 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 1 जनवरी 2025 को 969 थी। 27 अक्टूबर 2025 को, जब पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा हुई, यह संख्या बढ़कर 970 हो गई।

लेकिन SIR के दौरान यह अनुपात घट गया। 16 दिसंबर 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में यह 956 रह गया।

इसके बाद अंतिम SIR मतदाता सूची, जो 28 फरवरी को प्रकाशित हुई, में यह अनुपात थोड़ा सुधरकर 964 हो गया।

10.40 करोड़ आबादी में 6.44 करोड़ मतदाता

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी को पश्चिम बंगाल की अनुमानित आबादी 10.40 करोड़ थी। इसके मुकाबले राज्य में 6.44 करोड़ मतदाता थे।

इस हिसाब से Elector-Population Ratio (EP Ratio) 0.62, यानी हर 100 लोगों पर 62 मतदाता था।

EP Ratio को मतदाता सूची की स्थिति का एक पैमाना माना जाता है। सामान्य तौर पर मतदाताओं की संख्या राज्य की 18 साल से अधिक उम्र वाली आबादी के करीब होनी चाहिए।

2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश का EP Ratio 66.76, यानी हर 100 आबादी पर 66.76 मतदाता था।

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था असाधारण कदम

मतदाता सूची का SIR अक्टूबर 2025 से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा था।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और उस समय की TMC सरकार के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक असाधारण कदम उठाया। कोर्ट ने राज्य में मतदाताओं की पात्रता तय करने का काम न्यायिक अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया।

करीब 700 न्यायिक अधिकारियों ने चुनाव आयोग की ओर से “under adjudication” यानी जिनकी पात्रता पर फैसला होना बाकी था, ऐसे 60.06 लाख मतदाताओं की पात्रता पर फैसला किया।

इन अधिकारियों के आदेश के बाद:

27.16 लाख नाम हटाने का आदेश दिया गया।

32.9 लाख नाम जोड़ने का आदेश दिया गया।

इसके बाद 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपीलीय व्यवस्था बनाने का आदेश दिया, ताकि न्यायिक अधिकारियों के फैसलों से असंतुष्ट लोगों को अपील करने का मौका मिल सके।

19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए

20 मार्च को चुनाव आयोग ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल को अधिसूचित किया। हर ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को शामिल किया गया। इन ट्रिब्यूनलों ने 13 अप्रैल से काम करना शुरू किया। इसके करीब पांच महीने बाद भी, चुनाव आयोग के मुताबिक, 38.20 लाख अपीलों में से सिर्फ 1.02 लाख का निपटारा हुआ है, जबकि 37.18 लाख अपीलें अभी लंबित हैं।