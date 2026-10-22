पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में तीन ईसाई परिवारों पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोप है कि उनमें से एक को सबके सामने शुद्धिकरण स्नान करने के लिए मजबूर किया गया और सभी से एक रस्म करवाई गई। ये घटनाएं 18, 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रकोना पुलिस की सीमा में हुईं।

हालांकि पीड़ितों के घरों के पास पुलिसवालों को तैनात किया गया है, लेकिन पीड़ितों ने कहा कि उन्हें और हमलों का डर है। पुलिस ने हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी, एक महिला की इज्जत खराब करने और लूटपाट जैसे आरोपों में केस दर्ज किया है।

पीड़ित महिला ने की शिकायत

इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए पीड़ितों में से एक 40 साल की महिला ने कहा, “18 अक्टूबर को दोपहर करीब 3.30 बजे बदमाश मेरे घर आए, मुझे और मेरे पति को घसीटकर बाहर निकाला और हमारी पिटाई की। मैं जमीन पर गिर गई। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर उन्होंने मुझे तुलसी और बेल के पत्ते खिलाए और शुद्धिकरण की रस्म के तौर पर मुझ पर पानी डाला। जब वे मुझ पर पानी डाल रहे थे तो सब देख रहे थे।”

महिला और उसका 50 साल का पति घर पर कॉपर ज्वेलरी बनाकर गुज़ारा करते हैं। शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके परिवार वालों पर अपना धर्म छोड़ने का भी दबाव डाला। कहा जाता है कि हमलावर बाद में दो और परिवारों के घरों में घुसे और उनके सदस्यों को पीटा। वे घर से 20,000 रुपये ले गए और उन्हें पुलिस के पास न जाने की धमकी दी।

पुलिस ने की मदद

पीड़ित महिला ने बताया, “बाद में हमने 100 नंबर पर डायल किया, और कुछ पुलिस वाले आए। उन्होंने हमारी बातें सुनीं और चले गए। 19 अक्टूबर की सुबह, ग्रुप वापस आया, इस बात से गुस्सा था कि हमने पुलिस को बुलाया था। वे हमें पास के एक गांव में दुर्गा मंडप में ले गए और हमसे अंजलि चढ़ाई। सब हमें देख रहे थे। हम वापस आए और अपने घरों में बंद हो गए। हमारी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई।”

शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल उसके घर से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। उसके मुताबिक, हमलावरों ने पड़ोस के दो और ईसाई परिवारों में से एक की नाबालिग लड़की पर भी हमला किया। अगले दिन, 20 अक्टूबर को तीनों परिवारों के मर्दों को कथित तौर पर धमकाया गया।

महिला ने कहा, “उन्होंने मेरे पति और दूसरे परिवारों के मर्दों को उठा लिया। जब वे घर लौटे, तो वे रो रहे थे। उन्हें धमकाया गया। वे तीन दिन बहुत डरावने थे। हम डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमने तीन छोटी लड़कियों को अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया। फिर मैंने ईसाई समुदाय के लोगों को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे फिर से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा। आख़िरकार, पुलिस आई और हमें इलाज के लिए एक लोकल हॉस्पिटल ले गई। फिर हमने एक शिकायत दर्ज कराई।अब हमारे घरों के बाहर सिक्योरिटी के लिए चार पुलिसवाले तैनात हैं। हमें खुशी है कि पुलिस ने हमारी मदद की। लेकिन धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। एक दिन पुलिस चली जाएगी। तब हम क्या करेंगे? मैं बस अपने घर पर शांति से रहना चाहती हूं। घर पर मेरे बीमार ससुर और एक बुज़ुर्ग सास हैं।”

कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील (जिन्होंने पीड़ितों की मदद की) ने कहा कि पुलिस ने तेज़ी से काम किया। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को जब वह पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने FIR दर्ज कर ली। उन्होंने कहा, “हालांकि दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और परिवार डरे हुए हैं।”

पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा

पुलिस अधीक्षक पापिया सुल्ताना ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मामले की जांच चल रही है। सुल्ताना ने आगे कहा, “वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए हम उनके घर पहुंचे। उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया और हमें उनकी शिकायत मिल गई है। वे घर जाना चाहते थे लेकिन असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हमने उनके घर के पास एक पुलिस पिकेट लगा दी है। हम यह पक्का कर रहे हैं कि उनके साथ आगे कुछ न हो।”

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