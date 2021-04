ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ेंगी चुनाव? महुआ मोइत्रा बोलीं- वाराणसी में मोदी को देंगी चुनौती, तैयार रहें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दो चरण के मतदान हो चुके हैं। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है राज्य में सियासत और गरमाती जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि ममता नंदीग्राम में हार मान गई है और किसी सुरक्षित सीट की तलाश कर रही हैं। पीएम की इस टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने करारा जवाब दिया है।

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कहा कि हां ममता दूसरी सीट की तलाश कर रही हैं और वह वाराणसी होगी। टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर लिखा “हां मिस्टर प्रधानमंत्री, वो लड़ेंगी और वह वाराणसी की सीट होगी! अपने हथियार तैयार कर लें।” वहीं टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट जीत रही हैं। साथ ही साफ किया कि इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी।

‘Contesting from second seat?’

PM Modi jabs Mamata Banerjee

Yes Mr. Prime Minister, she will.

And it will be Varanasi!

So go get your armour on.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 1, 2021