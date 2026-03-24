पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर मध्य प्रदेश के चावल किसानों पर भी पड़ा है। यहां के किसान बड़ी मात्रा में बासमती चावल का उत्पादन करते हैं और पश्चिम एशिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले की चावल मिलें मार्च के महीने में पूरी रात चलती रहती थीं। लंबे दाने वाला, खुशबूदार ‘पूसा बासमती’ चावल का निर्यात ईरान और सऊदी अरब तक किया जाता है। ये चावल मंडीदीप, सतलापुर और ओबेदुल्लागंज के इंडस्ट्रियल इलाकों में ही प्रोसेस किए जाते हैं।

किसानों को हो रहा नुकसान

चावल को नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर कंटेनरों में लादा जाता था और फिर फ़ारसी खाड़ी की ओर रवाना कर दिया जाता था। रमजान में इसकी खूब बिक्री होती है। हालांकि इस साल मिल मशीनें लगभग बंद हो गई हैं। जब से 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मिलकर हवाई हमले किए, तब से रायसेन के किसान, मिल मालिक और एक्सपोर्टर (यह ज़िला नर्मदा नदी के किनारे भारत के सबसे बड़े बासमती एक्सपोर्ट केंद्रों में से एक के तौर पर उभरा है) एक ठप पड़े व्यापार के बोझ तले दब गए हैं।

रायसेन के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टरों में से एक राहुल जैन कहते हैं, “कमोडिटी के स्तर पर लगभग सभी शिपमेंट रोक दिए गए हैं। यहां तक कि जो खेप पहले से ही रास्ते में थीं, उन्हें भी रोक दिया गया है। हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि शिपिंग का खर्च बढ़ गया है, जबकि कीमतें खास नहीं बढ़ी हैं। हमारा 20-25 करोड़ रुपये का मासिक टर्नओवर असल में पूरी तरह से रुक गया है।”

नर्मदा घाटी में होती है धान की खेती

भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर नर्मदा घाटी के उपजाऊ इलाके में फैला यह ज़िला लगभग 3.45 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती करता है और हर साल 6 लाख टन से ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। अब इस ज़िले के इंडस्ट्रियल इलाकों (मंडीदीप, सतलापुर, ओबेदुल्लागंज, बरेली, उदयपुरा और उमरावगंज) में दो दर्जन से ज़्यादा चावल मिलें चल रही हैं।

नर्मदा घाटी की जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा और मध्य भारत के सड़क और रेल नेटवर्क से नजदीकी ने रायसेन को एक ऐसी कमोडिटी के लिए एक अहम केंद्र बना दिया था, जिसके ज़्यादातर खरीदार पश्चिम एशिया में थे। युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत की बासमती चावल एक्सपोर्ट मशीन रिकॉर्ड गति से चल रही थी।

50,312 करोड़ रुपये का चावल निर्यात

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार भारत ने 2024-25 के वित्त वर्ष में लगभग 60.65 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत 50,312 करोड़ रुपये (लगभग 5.87 बिलियन USD) थी। यह पिछले साल की तुलना में मात्रा के हिसाब से 15.7 प्रतिशत ज़्यादा है।

2024-25 के APEDA डेटा के अनुसार सऊदी अरब भारतीय बासमती का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने 11.73 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। इसके बाद इराक ने 9.05 लाख मीट्रिक टन और ईरान ने 8.55 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। टॉप पांच देश (सऊदी अरब, इराक, ईरान, UAE और यमन) मिलकर भारतीय बासमती के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीदते हैं। अकेले अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच पश्चिम एशियाई देशों को किया गया निर्यात 27,197 करोड़ रुपये का था।

माल ढुलाई की लागत में हो रही वृद्धि

माल ढुलाई की लागत में हुई अचानक बढ़ोतरी असाधारण रही है। रायसेन के निर्यातकों ने बताया है कि संकट से पहले कंटेनर माल ढुलाई की दरें लगभग 2,500 USD प्रति यूनिट थीं, जो अब बढ़कर 7,000 से 9,000 USD के बीच पहुंच गई हैं। कुल मिलाकर माल ढुलाई की दरें 30 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई हैं और कंटेनरों की उपलब्धता लगभग खत्म हो गई है।

रायसेन के एक निर्यातक मिथिलेश सोनी ने बताया कि वह अपने चावल के 40 कंटेनरों का पता नहीं लगा पा रहे हैं, जो कहीं समुद्र में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने शिपमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। 40 कंटेनर एक जहाज पर हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि वे कहां हैं या कब तक पहुंचेंगे।”

10 लाख टन चावल फंसा

बासमती निर्यात के मामले में पश्चिम एशिया पर भारत की इतनी ज़्यादा निर्भरता की कहानी सिर्फ़ ‘अत्यधिक निर्भरता’ की कहानी नहीं है। निर्यातकों का कहना है कि यह एक ढांचागत सच्चाई है। खाड़ी क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा बाजार है जो असल में वही खरीदना चाहता है जो रायसेन में पैदा होता है। राहुल जैन ने बताया, “यूरोप और अमेरिका उस किस्म को स्वीकार नहीं करते जिसका सेवन ईरान और सऊदी अरब करते हैं, जबकि अफ्रीका मुख्य रूप से सस्ता चावल आयात करता है। असल में इस स्टॉक के लिए कोई दूसरा खरीदार है ही नहीं।” इसका नतीजा यह हुआ है कि लगभग 10 लाख टन बासमती चावल (जो पहले ही मिलों में तैयार होकर पूरे भारत में गोदामों और बंदरगाहों पर पड़ा है) आसानी से किसी दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता।

इस संकट का मौसमी पहलू इसे और भी बदतर बना देता है। मार्च और अप्रैल खाड़ी देशों के लिए लोडिंग के सबसे व्यस्त महीने होते हैं। यह वह समय होता है जब मध्य-पूर्वी खरीदार रमज़ान और ईद से पहले चावल का स्टॉक जमा कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान ईरान से लेकर रियाद तक के मुस्लिम परिवारों में चावल की खपत अचानक बढ़ जाती है। राहुल जैन ने बताया, “मध्य-पूर्व में आमतौर पर रमज़ान से पहले चावल की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि देश ज़्यादा खपत की उम्मीद में पहले से ही स्टॉक जमा कर लेते हैं। शिपमेंट में लगभग 12 दिन लगते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि स्थिति कब तक सामान्य हो पाएगी।”

रॉयल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अब्दुल अली एक ऐसे निर्यातक हैं, जो विशेष रूप से ईरान-स्थित बाज़ारों में ही अपना माल बेचते हैं। अब्दुल अली ने कहा, “हमारा मुख्य बाज़ार हमेशा से मध्य-पूर्व ही रहा है। चावल एक बुनियादी जरूरत की चीज़ है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इसकी मांग फिर से ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि भविष्य में क्या होगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है।” फिलहाल उनका काम-काज अपनी पूरी क्षमता के मुकाबले बहुत ही कम स्तर पर चल रहा है। उन्होंने बताया, “हमारे सभी ठिकानों पर लगभग 80-90 प्रतिशत काम-काज ठप पड़ा है। बंदरगाहों से माल की आवाजाही में भारी कमी आई है। कंटेनरों को वापस बुला लिया गया है और हमारा सारा स्टॉक वहीं फंसा हुआ है।”

अली को उम्मीद है कि कूटनीतिक उपायों के ज़रिए इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। उन्होंने कहा, “हम दुबई और UAE के अधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे ‘फूड कॉरिडोर’ (खाद्य गलियारों) पर भरोसा कर रहे हैं, जिनकी मदद से चावल का निर्यात फिर से शुरू हो पाएगा। हालांकि फिलहाल लॉजिस्टिक्स (माल की ढुलाई) और भुगतान से जुड़ी समस्याएं ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। बैंकिंग चैनल फिलहाल तो काम कर रहे हैं लेकिन पूरी व्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है। काम-काज में लगभग 20-25 दिनों की रुकावट आई है और खरीदार आगे कोई भी पक्का सौदा करने से पहले मौजूदा हालात का बारीकी से जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं।”

चावल उत्पादकों पर बढ़ता बोझ

इस गतिरोध का मानवीय प्रभाव सबसे ज़्यादा उन ‘इन्वेंट्री’ (स्टॉक) के आंकड़ों में दिखाई देता है जो निर्यातकों के पास जमा पड़ा है और साथ ही कर्ज़ भी बढ़ रहा है। राहुल जैन के पास अभी लगभग 3,000 टन प्रोसेस्ड चावल का स्टॉक और लगभग 30,000 टन धान है, जिससे आमतौर पर लगभग 20,000 टन पिसा हुआ चावल निकलता है। उन्होंने प्रोसेसिंग पूरी तरह से रोक दी है। उन्होंने पूछा, “अगर बाजार बंद रहे, तो हम इस पैदावार का क्या करेंगे? इस स्टॉक के पीछे 150 करोड़ रुपये का कर्ज़ है। हमें कर्ज़ चुकाना है, और इस संकट से निपटने के लिए कम से कम दो महीने की EMI माफ़ी की ज़रूरत है।”

रायसेन के रहने वाले एक्सपोर्टर हंसराज सोनी 300 टन बासमती चावल भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शिपिंग के दूसरे रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा, “शिपिंग कंपनियां हर कंटेनर पर 2,000-2,500 USD का एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही हैं और खरीदार ये खर्च उठाने से मना कर रहे हैं। ये खर्च हमें ही उठाने पड़ रहे हैं।” जो खेप पहले दम्माम जैसे सऊदी बंदरगाहों के लिए मंज़ूर हुई थीं, उन्हें अब जेद्दाह भेजा जा रहा है और हर अतिरिक्त नॉटिकल मील का खर्च भारतीय एक्सपोर्टरों से ही वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा, “मेरे लगभग 35 कंटेनर इस हालात में फंसे हुए हैं। हमें इस स्थिति में पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस हो रहा है।”

बीमा कंपनियों नहीं कर रहीं शिपमेंट का बीमा

मिथिलेश सोनी ने कहा कि मौजूदा हालात में बीमा कंपनियों ने शिपमेंट का बीमा करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, “मुझे 10 कंटेनरों पर पहले ही हर कंटेनर पर करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, और यह नुकसान और बढ़ेगा।” कीमतें पहले ही बदलने लगी हैं। थोक बाज़ार में पूसा बासमती की कीमत 300-500 रुपये प्रति क्विंटल गिर गई है। खेत के स्तर पर प्रति क्विंटल कीमत करीब 1,800 रुपये से घटकर 1,600 रुपये होने का अनुमान है। राहुल जैन के मुताबिक बासमती की कीमतें कुल मिलाकर पहले ही 8-10 फ़ीसदी गिर चुकी हैं। उन्होंने कहा, “अगर निर्यातक अपना माल नहीं बेच पाए, तो बैंक जल्द ही कर्ज़ चुकाने के लिए दबाव डालना शुरू कर देंगे।”

रायसेन में चावल की एक फ़ैक्टरी चलाने वाले मनोज सोनी ने इस संकट से होने वाले दूसरे नुकसान को इन शब्दों में बताया, “पूसा चावल की कीमत 300-500 रुपये प्रति क्विंटल गिर गई है। इससे धान और कच्चे माल की आवक में रुकावट आई है और वह कम हो गई है, जिससे सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ गई है। इससे किसानों को भारी परेशानी हुई है। अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, तो छोटे और मंझोले उद्योगों पर इसका खास तौर पर बुरा असर पड़ेगा।”

यूरोपीय बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे एक्सपोर्टर

रायसेन में हर निर्यातक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करने वालों में से एक हैं उदित माहेश्वरी, जो ज़िले की एक बड़ी चावल निर्यात करने वाली कंपनी से जुड़े हैं। यह कंपनी हर साल करीब 70,000 टन चावल का निर्यात करती है। उनके लिए, इस संकट ने यूरोपीय बाज़ारों की ओर रुख करने की उस रणनीति को और तेज कर दिया है, जिस पर पहले से ही काम चल रहा था।

उदित माहेश्वरी ने कहा, “माल ढुलाई पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (फ्रेट सरचार्ज) में भारी बढ़ोतरी हुई है, और इसका सबसे ज़्यादा असर हम पर ही पड़ रहा है। इस समय चावल के कुल स्टॉक में से सिर्फ़ 20 फ़ीसदी ही बाज़ार में पहुँच पा रहा है। जब तक ‘हॉर्मुज’ (Strait of Hormuz) पूरी तरह से दोबारा नहीं खुल जाता, तब तक यह रुकावटें जारी रहेंगी।” लेकिन इंतज़ार करने के बजाय उनकी कंपनी कुछ शिपमेंट को अफ़्रीकी रास्तों और जेद्दा जैसे बंदरगाहों के ज़रिए यूरोप भेज रही है। यह घुमावदार रास्ता काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इससे माल पहुंचने में 20 से 25 दिन ज़्यादा लगते हैं। साथ ही यह एक ऐसा मुश्किल रास्ता है जो उन्हें एक ऐसे बाज़ार तक ले जाता है जहां वैसे भी, ईरान भेजे जाने वाले ‘क्रीम सेला’ चावल के मुकाबले एक अलग ही किस्म के चावल की मांग होती है।

उदित माहेश्वरी ने कहा, “रास्ते तो बदल जाएंगे, लेकिन वे ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। खरीदार इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ बेचने वालों पर डालने की कोशिश करेंगे।” रमज़ान के बाद लोडिंग का सीजन ज़ोर पकड़ेगा और जून-जुलाई की शिपमेंट यूरोप के लिए तैयार की जा रही हैं। अभी के लिए बात बस हालात के हिसाब से ढलने और स्थिति साफ होने का इंतज़ार करने की है।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से भारत में उपजे हालातों पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी की बात पसंद नहीं आई। पढ़ें पूरी खबर