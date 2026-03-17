Israel-Iran War Updates: ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर दूसरी फ्लाइट सोमवार देर रात नई दिल्ली पहुंची। दर्जनों फंसे हुए भारतीयों को लेकर यह उड़ान आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से दुबई में ठहराव के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। 23 साल की लबीब कादरी ने कहा, “जब तक मैं कश्मीर में अपने परिवार से नहीं मिल लेता, तब तक मुझे घर लौटने जैसा महसूस नहीं होगा।” लबीब कादरी के साथ- साथ छात्रों का एक पूरा ग्रुप है।

दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया था। इसलिए येरेवन से दुबई तक पहुंचने के बाद भी विमान लगभग 12 घंटे देर से उड़ा। यह ग्रुप ईरान के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से बसों में बैठकर ईरान-आर्मेनिया सीमा तक पहुंचा। वहां से वे आर्मेनिया में दाखिल हुए, फिर येरेवन से दुबई की फ्लाइट ली। दुबई पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली आने के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़ी।

मुझे यकीन नहीं हो रहा हम भारत पहुंच गए- लबीब कादरी

लबीब कादरी ने पिछले पांच दिन यात्रा में बिताए। उन्होंने कहा कि लगभग दो हफ्ते तक लगातार जान गंवाने के डर में रहने के बाद, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सुरक्षित वापस लौट आए हैं। कादरी ने आगे कहा, “जब हम ईरान में थे, तब लगातार बमबारी हो रही थी। सीमा पार करते ही हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं। दुबई में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले हुए। हम पहले ईरान में और फिर दुबई में फंस गए। इसलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम भारत पहुंच गए हैं।” कादरी ने कहा, “हम पूरी तरह से लॉकडाउन में थे और लगातार इस डर में जी रहे थे कि अगला बम हमारे हॉस्टल पर गिर सकता है।”

हम करीब दो हफ्ते तक तहखाने में रहे- छात्र

मेरी यूनिवर्सिटी के अन्य छात्र पहले ही लौट चुके थे और वहां केवल हम भारतीय छात्र ही बचे थे। 23 साल के छात्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “इराक, तुर्की और पाकिस्तान के सभी छात्र जा चुके थे। हम लगभग 45 भारतीय छात्र ही बचे थे। हम करीब दो हफ्ते तक तहखाने में रहे और मुश्किल से ही बाहर निकले। अगर हमें कोई बहुत जरूरी खरीदारी करनी होती थी, तो हम समूहों में बाहर जाते थे।”

इसी तरह रिहाना खान ने कहा, “युद्ध शुरू होने से ठीक 3-4 दिन पहले, उसने हमसे कुछ पैसे भेजने को कहा था और बाद में हमें खुशी हुई कि हमने ऐसा किया, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था।” खान ने बताया, “हममें से कई माता-पिता लगातार उसके संपर्क में थे। जब हमने उसकी फ्लाइट बुक की और वह दुबई पहुंची, तो हमें राहत मिली, लेकिन फिर फ्लाइट में देरी हो गई, जिससे हम फिर से चिंतित हो गए।” इजरायल-ईरान युद्ध से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें…