West Asia War: फारस की खाड़ी में लंगर डाले हुए भारतीय झंडे वाले दो और एलपीजी टैंकर शनिवार दोपहर को होर्मुज स्ट्रेट को पार कर गए हैं। दोनों टैंकर बीडब्ल्यू एल्म और बीडब्ल्यू टायर अपने ट्रांसपोंडर के माध्यम से यह मैसेज दे रहे थे कि वे भारतीय चालक दल वाले भारतीय जहाज हैं। यह साफ तौर पर ईरानी अधिकारियों को अपनी पहचान बताने की कोशिश थी।

ईरानी अधिकारी होर्मुज स्ट्रेट पर पैनी नजर रख रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच का संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और पश्चिम एशिया से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरानी अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से जलडमरूमध्य पार करने वाले जहाजों के बीच इस तरह की पहचान का प्रसारण एक तरह का मानक बन गया है।

बीडब्ल्यू एल्म और बीडब्ल्यू टायर शिवालिक, नंदा देवी, जग वसंत और पाइन गैस के बाद आए हैं। भारत, ईरान के साथ राजनयिक स्तर पर होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बातचीत कर रहा है, जहां पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, ईरान ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के अलावा अन्य देशों से जुड़े गैर-शत्रुतापूर्ण जहाज ईरानी अधिकारियों के कोऑर्डिनेट से स्ट्रेट को पार कर सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में कहा कि तेहरान के साथ संबंध रखने वाले और मित्र देशों के लिए स्ट्रेट खुला रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को इस समुद्री मार्ग से गुजरने की इजाजत दी गई है। इस बात की जानकारी ईरानी सरकारी टीवी ने दी है।

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अभी भी कितने जहाज मौजूद?

जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार तक फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले 20 जहाज मौजूद थे, जिनमें पांच एलपीजी टैंकर शामिल थे। बीडब्ल्यू एल्म और बीडब्ल्यू टायर के पार जाने के बाद, होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में भारतीय जहाजों की संख्या अब 18 हो गई है, जिनमें तीन एलपीजी टैंकर, चार कच्चे तेल के टैंकर, एक एलएनजी टैंकर, एक कैमिकल प्रोडक्ट टैंकर, तीन कंटेनर जहाज, दो बल्क कैरियर और नियमित रखरखाव के दौर से गुजर रहे तीन जहाज शामिल हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी में कई जहाज फंसे हुए हैं।

शिपिंग डेटाबेस के अनुसार, BW Elm और BW Tyr टैंकर चेन्नई स्थित एलपीजी शिपिंग कंपनी BW Global United LPG के स्वामित्व में हैं। दोनों टैंकरों की डेडवेट क्षमता 58000 टन से ज्यादा है। डेडवेट टन भार किसी जहाज का कुल भार होता है, जिसमें माल, ईंधन, ताजा पानी, गिट्टी का पानी, राशन और चालक दल शामिल होते हैं। अनुमान है कि ये दोनों टैंकर पश्चिम एशिया युद्ध से पहले भारत की एक दिन की खपत से ज्यादा एलपीजी का परिवहन कर रहे हैं। युद्ध के कारण आपूर्ति में कमी के चलते देश की वर्तमान एलपीजी खपत कम है।

पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये घटाई गई एक्साइज ड्यूटी

मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य हो गई। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल की पैनिक बाइंग हो रही है, उस बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। पढ़ें पूरी खबर…