कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली वेटलिफ्टर पूनम यादव से पड़ोसियों ने की मारपीट, पुलिस से की शिकायत

ऑस्‍ट्रेलिया के गोल्‍ड कोस्‍ट में चल रहे राष्‍ट्रमंडल खेलों में स्‍वर्ण पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर पूनम यादव के साथ वाराणसी में मारपीट हो गई। एएनआई के अनुसार, पूनम रोहनिया में अपनी मौसी के घर आई थीं। यहां पर पड़ोसियों के साथ उनकी मौसी के घरवालों की कहासुनी हो गई। जब बात हाथापाई पर पहुंची तो पूनम ने बीच-बचाव किया। हालांकि पड़ोसियों ने पूनम को भी नहीं बख्‍शा और उनके साथ बदसलूकी हुई। पूनम ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है। रोहनिया पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नवभारत टाइम्‍स की रिपोर्ट के अनुसार, पूनम की मौसी और उनके पड़ोसियों के बीच शुक्रवार सुबह झगड़ा हुआ। दोपहर में पूनम पहुंची तो मारपीट हो गई। पूनम की मौसेरी बहन ने कहा कि प्रधान और पड़ोसियों ने मिलकर उनपर हमला बोला। आरोप है ईंट, पत्‍थर और डंडों का इस्‍तेमाल किया गया। बीच-बचाव करने आईं पूनम पर भी हमला किया। स्‍थानीय लोगों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच पुराना विवाद है।

Weightlifter Poonam Yadav, who won a gold medal in the #CommonwealthGames2018, complained to police that she was attacked by neighbours of her aunt following an argument with them in Rohaniya

— ANI UP (@ANINewsUP) April 14, 2018