Weather Updates: दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने यूपी को लेकर जारी किया ये अलर्ट

Pre-Monsoon Rain: दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram