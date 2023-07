Weather Updates: इतनी बारिश सामान्य बात तो नहीं? क्यों बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं

Weather Updates: मौसम ब्यूरो के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा कि भारी बारिश पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के बीच संपर्क के कारण होती है। इस संपर्क के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है।

Photo : PTI

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram