Weather Updates: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, जानें कहां कैसे रहेगा मौसम

अनुमान है कि आज मेरठ, बुलन्दशहर,बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में तूफान के साथ मध्यम-भारी बारिश हो सकती है।

Photo: ANI

दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बुधवार (5 जुलाई) की शाम दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद में काले बादल छाए हुए हैं और अनुमान के मुताबिक भारी बारिश शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली और एनसीआर की पूर्वी सीमा पर भी छिटपुट से लेकर तेज़ बारिश दर्ज की गई है। अनुमान है कि आज मेरठ, बुलन्दशहर,बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में तूफान के साथ मध्यम-भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ घंटों में गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, पानीपत और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। VIDEO | Heavy rainfall lashes several parts of Delhi. pic.twitter.com/Opg1SxgRCc — Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2023 कहां कैसा मौसम दिल्ली और आसपास के इलाकों बुराड़ी, मॉडल टाउन, करावल नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, सीलमपुर,में हल्की से मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 2 घंटों में पूरी दिल्ली के आसपास के इलाकों और दिलशाद गार्डन, सीमापुरी के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से तेज़ बारिश होगी।



