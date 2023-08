Weather Update: भारी बारिश के लिए रहें तैयार! यूपी सहित इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Rainfall Alert: मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 11-14, उत्तराखंड में 11-15, हिमाचल प्रदेश में 11-13, पंजाब और हरियाणा में 11-13 अगस्त को भारी बारिश होगी।

Rainfall Alert: यूपी सहित इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट। (फाइल फोटो)

