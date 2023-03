Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बूंदाबादी ने बदला मौसम का मिजाज, यूपी-हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज (source- ANI)

दिल्ली-एनसीआर में मार्च के पहले ही दिन बुधवार (1 मार्च) को मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आईएमडी के मुताबिक, अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर के आस-पास के इलाकों के आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, पहाड़ों पर मध्यम से भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। IMD के मुताबिक अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़), एनसीआर (बहादुरगढ़), चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर (हरियाणा) और आस-पास के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर (हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम) करनाल, महम, रोहतक, भिवानी (हरियाणा) हस्तिनापुर, चांदपुर, अमरोहा (यूपी) के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।

