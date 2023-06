Weather Update: दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश, जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।

Delhi Rian: दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीर। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/ANI)

Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार (4 जून) की सुबह कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। साथ ही 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने अनुमान जताया था कि दिल्ली-NCR में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 जून को दिल्ली के अधिकांश स्थानों और आसपास के क्षेत्रों जैसे- सफदरजंग, लोदी रोड, आईजीआई हवाई अड्डे, आयानगर, लोनी देहात, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, सोहाना, पलवल, नूंह में 30-50 किमी / घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। देश के 21 राज्यों में बारिश होने की संभावना 3 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर बिजली के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। देश के 21 राज्यों में आज बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 5 राज्यों में लू चलने की भी संभावना आईएमडी ने जताई है। #WATCH दिल्ली: आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ। वीडियो आर. के. पुरम इलाके का है। pic.twitter.com/EuKG5jHhZU — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 4, 2023 मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, पश्चिम राजस्थान में आज अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरने, आंधी-तूफान और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तूफान में हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी. प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। इसके साथ ही ओडिशा में बिजली और तेज हवाओं (40-50 किमी. प्रति घंटे की गति) के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और माहे में भी बिजली और तेज आंधी के साथ बारिश की संभावन जताई है।

