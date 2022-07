Weather Update Today: महाराष्ट्र में खतरे के निशान पर बह रही हैं नदिया, उत्तराखंड में जारी हुआ भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें देश के अन्य हिस्सों में मौसम का हाल

Weather Forecast Today July 18 2022,Mausam Ki Jankari,IMD Prediction In Delhi-NCR,Uttrakhand,Mumbai And Chennai Other Cities: मौसम को लेकर पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूर्वी और मध्य मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण कोंकण और गोवा, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

आज का मौसम अपडेट,Weather Forecast,Weather News: मानसून की बारिश के चलते कई राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है(फोटो सोर्स:PTI)।

