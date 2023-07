Weather Update: मुंबई समेत कई शहरों में IMD का रेड अलर्ट, दिल्ली में इस हफ्ते ऐसा रहेगा मौसम

आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की प्रमुख वेधशाला सफदरजंग में बुधवार सुबह आठ बजकर 30 मिनट तक 24 घंटे की अवधि में 37.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

मुंबई में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जलजमाव हो गया। इसके चलते वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

देश के कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। इससे कई जगह जलभराव और बाढ़ की समस्या हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंबई के अलावा रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश होने की संभावना है। बुधवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश हुई थी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से गुरुवार (27 जुलाई) को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार (27 जुलाई) को सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा की। नगर निगम आयुक्त और बीएमसी के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने बुधवार रात इस बारे में एक बयान जारी किया। चहल ने कहा, “बीएमसी सभी नागरिकों से सतर्क रहने, घर के अंदर रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करती है।” देश की राजधानी में ‘यलो अलर्ट’, बुधवार को 37.1 मिमी बारिश हुई दिल्ली के लिए मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की प्रमुख वेधशाला सफदरजंग में बुधवार सुबह आठ बजकर 30 मिनट तक 24 घंटे की अवधि में 37.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह लोधी रोड में 35.1, आयानगर में 26, मुंगेशपुर 53.5 और मयूर विहार के मौसम केंद्र पर 110.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। Also Read Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर, बद्रीनाथ हाईवे बंद, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट 15 मिलीमीटर से नीचे ‘हल्की’, 15 से 64.5 मिलीमीटर के बीच ‘मध्यम’, 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के बीच ‘भारी’, 115.6 से 204.4 मिलीमीटर के बीच ‘बहुत भारी’ और 204.4 मिलीमीटर से ऊपर बारिश को ‘अत्यंत भारी’ माना जाता है। शहर में जुलाई में अब तक सामान्य 173.7 के मुकाबले 368.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पूरे महीने में औसतन 195.8 मिलीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में पिछले चार महीनों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मार्च में सामान्य 17.4 मिलीमीटर के मुकाबले 53.2 मिलीमीटर, अप्रैल में 16.3 मिलीमीटर के औसत के मुकाबले 20.1 मिलीमीटर, मई में सामान्य 30.7 मिलीमीटर के मुकाबले 111 मिलीमीटर और जून में सामान्य 74.1 मिलीमीटर के मुकाबले 101.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram