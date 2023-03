Weather Today Update: दिल्ली-NCR में बढ़ेगा तापमान, उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Forecast Today: उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। कई राज्यों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर में 31 मार्च से बारिश हो सकती है। (Image Credit-ANI)

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के बाद अब तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। अगले कुछ दिनों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। फिलहाल तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदलने लगा है। रविवार को तेज तापमान के कारण गर्मी में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। तेज हवा और आंधी की भी संभावना फिलहाल नहीं है। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इन राज्यों में हो सकती है बारिश मौसम विभाग के मुताबिबक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली में एक बार फिर बारिश हो सकती है। 31 मार्च को भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में बीते 3 साल में मार्च महीने में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। Also Read झांसी पहुंचने वाला है अतीक अहमद को लेकर आ रहा पुलिस का काफिला दिल्ली में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक बीते 24 घंटे में कुल 12.2 MM बारिश रिकॉर्ड की गई जो 3 साल में एक दिन में दर्ज की गई सबसे अधिक बरसात है। बारिश से दिल्ली की हवा साफ हो गई है। राजधानी का औसत AQI 100 से भी कम रहा। दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शनिवार को महज 78 रहा। बता दें कि 0 से 50 तक AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 तक ‘संतोषजनक’ और 101 से 200 तक ‘मध्यम’, 201 से 300 तक ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 तक ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है। https://www.jansatta.com/blank.html

