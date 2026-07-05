देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक मानसून पहुंच गया है लेकिन हवा में भारी नमी के कारण उत्तर भारत के लोगों को उमस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तापमान भले ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन चिपचिपी हवा के कारण अहसास 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के सभी राज्यों में चार-पांच दिन काफी अधिक वर्षा होने का अनुमान है। इससे तापमान में कमी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली व एनसीआर के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई, हालांकि लोग उमस भरे मौसम से परेशान रहे। सुबह सापेक्ष आर्द्रता 77 फीसद दर्ज की गई और दिन में अधिकांश समय आसमान में बादल छाए रहे। अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली व एनसीआर के कुछ हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक पांच से नौ जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, छह से आठ जुलाई के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़, आठ से दस जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सात से दस जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी अधिक या व्यापक रूप से वर्षा हो सकती है। इसी तरह पांच और नौ व दस जुलाई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान है। चार से सात जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चार से छह जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में चार व पांच और आठ व नौ जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। इसी तरह छह से दस जुलाई के बीच उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के कई हिस्सों में शनिवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। नगर निकाय के अधिकारियों के अनुसार, उपनगरीय लोकल ट्रेन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

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