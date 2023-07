स्कूल, मेट्रो और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, 3 बजे पीक पर होगा यमुना का जलस्तर, 10 प्वाइंट में जानें दिल्ली में कैसे हैं बाढ़ के हालात

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। बचाव अभियान जारी है। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि अब तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात (Source- AP)

दिल्ली में आज सुबह 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 208.46 मीटर दर्ज किया गया। लोगों के घरों और बाज़ारों में पानी घुसने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत जगह खाली करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वजीराबाद जल शोधन संयंत्र पहुंचे। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 10 पॉइंट्स में जानें देशभर के तमाम हिस्सों में मौसम और बाढ़ के हालात। वजीराबाद जल शोधन संयंत्र पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पर पहुंची है। अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं क्योंकि पानी मशीनों में घुस गया है। पानी कम होने के बाद मशीनों को सुखाया जाएगा। इससे दिल्ली का पानी करीब 25% कम हो जाएगा। दिल्ली में 1-2 दिन पानी की किल्लत रह सकती है। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक प्लांट शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि वज़ीराबाद, चन्द्रावल और ओखला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाक़ों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बाढ़ के कारण दिल्ली नगर निगम (MCD) के सिविल लाइंस क्षेत्र के निचले इलाकों में स्थित 10 और शहादरा क्षेत्र में सात स्कूल बृहस्पतिवार को बंद रहेंगे। यमुना का जल स्तर बढ़ने से बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में पानी भर गया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के आवास-कार्यालय हैं। राजघाट से दिल्ली सचिवालय जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि हरिद्वार में काफी जलभराव हो गया है। 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से रुका हुआ है। वहां लोगों की कैसे मदद की जाए कैसे सहायता की जाए इसके लिए सभी विभागों के लोगों के साथ बैठक की है। सभी विभाग अपने-अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए वहां काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को दावा किया कि पिछले तीन दिनों में कुल्लू और मनाली से लगभग 25,000 पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हालांकि, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ के कारण 1,100 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के आठ शहरों मनाली, सोलन, रोहड़ू, ऊना, घमरूर, पच्छाद, हमीरपुर और केलोंग में जुलाई में एक दिन की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य में बुधवार को आठ लोगों की मौत की सूचना मिली, जिससे पिछले चार दिनों में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसूनी हवाओं के कारण पिछले सप्ताह उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से जहां हालात गंभीर हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के 14 जिलों के 1,058 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और पहाड़ों के दरकने से कई मार्ग बंद हैं। राजस्थान, गुजराज और तमिलनाडु में भी अधिक बारिश से कई स्थानों पर विकट हालात पैदा हो गए हैं।

