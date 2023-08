Weather Update: दिल्ली-NCR में बरसे बादल, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, UP समेत इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश

IMD ने दिल्ली-NCR में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है.

दिल्ली में आज बारिश की संभावना है। (Express photo by Prem Nath Pandey)

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली-नोएडा में फिलहाल घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से हो रही बारिश की वजह से यहां का मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले कुछ घंटे में तेज बारिश हो सकती है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने आज दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है।

