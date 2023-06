Weather Update: दिल्ली-NCR में गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, यूपी में भी बारिश को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी भी संभव है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

