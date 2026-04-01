पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को अपने मासिक पूर्वानुमान में यह बात कही। आईएमडी के मुताबिक, अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

विभाग ने बताया कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों तथा मध्य भारत के पूर्वी भागों और उससे सटे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, गर्मी के मौसम (अप्रैल-मई-जून) के दौरान महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि अप्रैल में देश के कई हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

हालांकि, आईएमडी ने कहा कि अप्रैल में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों तथा उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। विभाग ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, सिवाय दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ क्षेत्रों के, जहां अप्रैल के दौरान मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

आईएमडी ने कहा कि अप्रैल में देश में औसतन सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा, ‘पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है।’

इधर, पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते चौबीस घंटे में राजस्थान में कई जगह आंधी चली और बारिश दर्ज की गई। पांच मार्च तक कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 16 राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध छाई रही।

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने और बिजली कड़कने की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी किया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी हुई। लद्दाख के द्रास में ताजा बर्फबारी से तापमान गिरा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के तुलैल इलाके में बड़ा हिमस्खलन हुआ।

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उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली-एनसीआर पर पूरे मार्च महीने में देखा गया। तेज हवाओं के साथ कुछ दिनों तक बारिश हुई और तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अप्रैल में भी नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। पूरी खबर पढ़ें…