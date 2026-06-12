आज का मौसम कैसा रहेगा की जानकारी (दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड) LIVE Updates: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय रह सकता है। वहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में भी आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी पर अब पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों का असर दिखने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी
दक्षिण भारत में मॉनसून सबसे ज्यादा सक्रिय है। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी है और कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ समुद्र भी उफान पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी रुक-रुककर बारिश और गरज-चमक वाले बादल बने हुए हैं, जिससे तापमान थोड़ा नियंत्रित है लेकिन नमी (humidity) काफी बढ़ी हुई है।
यूपी के पश्चिमी हिस्सों में भी धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज और आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक वाले बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गर्मी से पूरी राहत अभी नहीं मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में कई जगह तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम अचानक ठंडा हुआ है लेकिन नुकसान और बाधाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश के संकेत बने हुए हैं।
दिल्ली-NCR के कई इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश
दिल्ली-NCR के कई इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश और जबरदस्त आंधी-तूफान के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में बड़ा बदलाव आया है।