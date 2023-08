Live

News Live Updates: विभाजन का दंश झेलने वालों को नमन, पीएम मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर किया पोस्ट

News Live Updates: आज की अहम खबरों में मौसम के अलावा प्रियंका गांधी पर मध्यप्रदेश में हुई FIR का मुद्दा चर्चा में है।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन।" विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन। — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2023 आज की अहम खबरों में मौसम के अलावा प्रियंका गांधी पर मध्यप्रदेश में हुई FIR का मुद्दा चर्चा में है।

हिमाचल प्रदेश में भारी से एक बार फिर हालात खराब हो गए हैं। सोमवार को सोलन जिले के कंडाघाट उपमंडल के जादोन गांव में बादल फटने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दो घर और एक गौशाला भी बह गए हैं। इस बीच कंडाघाट के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि पांच लोगों को बचाया गया है।

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, “सोलन जिले के धवला उप-तहसील के गांव जादोन में दुखद बादल फटने की घटना में 7 अनमोल जिंदगियों के नुकसान के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में आपके दर्द और दुख में भागीदार हैं।” देश और दुनिया की तमाम बढ़ी खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live Updates 10:30 (IST) 14 Aug 2023 Live News Updates: उत्तराखंड में भारी बारिश उत्तराखंड के देहरादून में लगातार बारिश के कारण एक कॉलेज की इमारत ढह गई। https://twitter.com/ANINewsUP/status/1690949782716743680