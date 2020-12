Weather forecast Today Live Updates: उत्तर भारत में शीत लहर चलने से देश के कई हिस्सों में ठंड हो गई है। चूंकि, पहाड़ों पर बर्फबारी वाला आलम है, इसलिए मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है। दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम हाल-फिलहाल में ठंडा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 दिसंबर तक ऐसी सर्दी से राजधानी को राहत नहीं मिलने वाली।

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी Skymet Weather में क्लाइमेट चेंज और मीट्रोलॉजी विभाग के वीपी महेश पालावत के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में बताया गया कि ऐसा लगता है कि तापमान और गिरेगा, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं जो चल रही हैं। 21 दिसंबर से पहले हमें राहत की उम्मीद नहीं है।

इसी बीच, System of Air Quality and Weather Forecasting And Research ने बताया कि दिल्ली में एयर क्वालिटी फिलहाल खराब श्रेणी (‘Poor’) में है। IMD का अनुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रहेगा।