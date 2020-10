दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के साथ-साथ रामेश्वरम में भी तेज बारिश हुई। यहां कई इलाकों में जलजमाव हो गया, जिससे ट्रैफिक भी बाधित रहा।

Tamil Nadu: Heavy rain lashes parts of Rameswaram.Visuals of waterlogging in low-lying areas of the town pic.twitter.com/difG1eSN5g