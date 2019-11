दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। सीपीसीबी के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली में वायुक गुणवत्ता 'मॉडरेट' कैटेगरी में थी।

Delhi: Air Quality Index (AQI) data as per Central Pollution Control Board (CPCB) this morning — major pollutant PM 2.5 at 149 ('Moderate' category) at ITO and at 184 ('Moderate' category) in the area around Anand Vihar. pic.twitter.com/zFq6rl1jER