कर्नाटक में बारिश की वजह से मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। यहां बारिश ने फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एक किसान प्रसन्ना ने बताया कि बारिश ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी 50 फीसदी से अधिक मक्के की फसल बर्बाद हो गई।

Karnataka: Maize crops in Shivamogga district damaged due to incessant rainfall in the region. Prasanna, a farmer says, 'Rains have devastated our lives, more than 50% of the maize crops have been damaged, prices have also dipped'. (16.11.19) pic.twitter.com/O9rBLVcVnH