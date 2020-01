Weather Forecast, Temperature Today LIVE Updates: सुबह के वक्त दिल्ली में मौसम साफ, तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फबारी होने की वजह से यहां की कई सड़कें बंद हो गई हैं। शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान 10 लोगों को हेलिकॉप्टर से ले जाया गया। लाहोल स्पिति स्थित काज़ा शहर में प्रशासन की मदद से 10 लोगों को हेलिकॉप्टर से निकाला गया। इनमें से 4 मरीज थे जबकि 2 अन्य लोगों की हालत इतनी खराब थी कि स्थित मेडिकल इमरजेंसी की पहुंच गई थी।

Himachal Pradesh: 10 people, including 4 patients - with 2 of them facing medical emergencies, were airlifted by local admn with help of a helicopter from Kaza town of Lahaul Spiti, to take them to a hospital. Roads in several areas of the state are blocked due to snowfall.(10.1) pic.twitter.com/28DBPEk6hp