Weather Forecast News: दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम को काले बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। आईएमडी ने पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए पहले येलो अलर्ट जारी किया था, जिस कुछ देर पहले रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया है।

IMD के मुताबिक, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली एनसीआर में चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के जिलों में तेज हवाओं (लगभग 60 किमी/घंटा) और भारी बारिश (>15 मिमी/घंटा) के साथ बिजली चमकने/तूफ़ान आने की बहुत अधिक संभावना है।

आईएमडी ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और जरूरी सावधानियां बरतें। आईएमडी के मुताबिक, ऐसे मौसम में लोगों को पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, कहीं आने-जाने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर चेक करे लें, अगर जरूरी न हो तो बेवजह यात्रा करने से बचें।

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 अगस्त यानी मंगलवार को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच दिल्ली एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में बहुत हल्की से हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही शाम या रात के समय फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने नार्थ दिल्ली, नार्थ ईस्ट दिल्ली, नार्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

यूपी के कई हिस्सों में बारिश की संभावना

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी मंगलवार को बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश पड़ने के आसार हैं। वहीं कुछ जगहों पर तेज बारिश होनी की भी संभावना जताई गई है।

प्रदेश के किन जिलों में बारिश के आसार?

मौसम विभा के मुताबिक, 11 अगस्त सुबह से 12 अगस्त सुबह तक आगरा, इटावा, जालौन, महोबा, औरेया, ललितपुर और झांसी तथा आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं-कहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है।

पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारों की बहुत संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर इसी तरह की गतिविधि का अनुमान है।

हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम?

हरियाणा कई जिलों में भी 10 अगस्त को बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन घंटों में फतेहाबाद, हांसी, भिवनी, जींद, कैथल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, हिसार, करनाल जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं।

आगे मौसम विभाग के मुताबिक, 11 अगस्त को प्रदेश कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, कैथल, हिसार, जिंद, फतेहाबाद और सिरसा में गरज के साथ बारिश की संभावना है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 11 अगस्त को बिहार के कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान भी है। इसके अलावा, बिहार में 13 से 15 अगस्त के बीच भी मॉनसून जोर पकड़ेगा और कई जिलों में जोरदार बारिश होगी।

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राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में अन्य शहरों के मुकाबले हर मोर्चे पर व्यवस्था बेहतर होगी। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहां बरसात से जुड़ी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। गर्मी के मौसम में यहां कई इलाकों में लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस जाते हैं, तो बरसात में पानी घरों और सड़कों को ही डुबो देता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें