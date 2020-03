दिल्ली में झमाझम बारिश, लुढ़का पारा, राजस्थान में भी गिरे ओले

दिल्ली में गुरुवार शाम मौसम बदल गया। बारिश के बाद राजधानी में पारा लुढ़क गया। कुछ जगह हल्की-फुल्की बूंदा-बांदी हुई, जबकि कई इलाकों में झमाझम पानी गिरा।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, रात साढ़े आठ बजे केंद्रीय सचिवालय वाले इलाके में कामराज रोड के पास हल्की-फुल्का पानी गिरा।

इसी बीच, India Meteorological Department (IMD) के हवाले से एजेंसी ने बताया गया कि अगले एक घंटे तक दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश, बिजली, गर्जना और 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

हालांकि, इससे तीन घंटे पहले राजस्थान के जयपुर के भी कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी।

Massive #Hailstorm in #Jaipur! Climate change is a reality which we’re still not accepting. And mind you, it is more of a man made disaster than a natural occurrence… pic.twitter.com/kYTCtaTGiu

— Priti Gandhi (@MrsGandhi) March 5, 2020