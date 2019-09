पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट जारी है और पार्टी के एक और विधायक ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बिधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता कल यानि कि मंगलवार को भाजपा में शामिल होंगे। सब्यसाची दत्ता का कहना है कि ‘वह कल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे।’

7 माह पहले बन गई थी योजनाः गौरतलब है कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनावों से पहले से ही कई टीएमसी नेताओं का भाजपा में शामिल होना जारी है। इस कड़ी की शुरुआत मुकुल रॉय के साथ हुई थी। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे मुकुल रॉय ने नवंबर 2017 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

इसके बाद से ही मुकुल रॉय अपने प्रभाव के चलते कई नेताओं को भाजपा में शामिल करा चुके हैं। मुकुल रॉय इस साल मार्च में सब्यसाची दत्ता से भी मिले थे और इसके बाद चर्चाएं होने लगी थीं कि दत्ता जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दत्ता एक प्रभावशाली नेता हैं और यही वजह है कि उन्हें भाजपा में जाने से रोकने के लिए खुद ममता बनर्जी ने दत्ता से मुलाकात की थी। इसके बाद सब्यसाची दत्ता ने भी भाजपा में शामिल होने का विचार त्याग दिया था। हालांकि अब यह बात साफ हो गई है कि सब्यसाची दत्ता आखिरकार भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

Former Mayor of Bidhannagar (West Bengal) and TMC MLA Sabyasachi Dutta: I will be joining BJP tomorrow at Netaji Indoor Stadium (Kolkata) in presence of Union Home Minister Amit Shah.

