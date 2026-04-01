लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान बस में उनकी मुलाकात यमराज की पोशाक पहने एक व्यक्ति से हुई। जो उनसे स्वास्थ्य नीतियों को लेकर बातें कर रहा है। इसका एक वीडियो भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।

इस मजेदार बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा, “कल केरल के बालुस्सेरी में मेरी मुलाकात यमराज से बस में हुई। दुर्भाग्य से, मुझे या अन्य यूडीएफ नेताओं को देखकर वे कुछ खास खुश नहीं थे। यूडीएफ की ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना हर परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज देने का वादा करती है। इससे यमराज की नौकरी चली जाएगी, लेकिन हम जल्द ही उनके लिए कोई और काम ढूंढ लेंगे।”

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे लिखा, “हमारा मिशन सीधा-सादा है, केरल में किसी भी परिवार को कभी भी मेडिकल संकट का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। 25 लाख रुपये के कवरेज के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बीमारी कभी भी किसी परिवार की गरिमा, उसकी बचत या उसके भविष्य को न छीन ले। स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है और यूडीएफ इसे हर केरलवासी के लिए हकीकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

Yesterday in Balussery, Keralam I met Yamaraj on a bus. Unfortunately he wasn’t particularly happy to see me or the other UDF leaders.



UDF’s Oommen Chandy Health Insurance Scheme promises Rs. 25 lakh health coverage for every household – this is going to put Yamaraj out of work… pic.twitter.com/I54G1QSbZJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 1, 2026

यूडीएफ ने क्या-क्या वादे किए?

केरल चुनावों के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कई कल्याणकारी वादे किए हैं। इस गठबंधन ने इंदिरा युग की पांच गारंटी देने का वादा किया है। इनमें केरल राज्य परिवहन बसों में सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता और कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करना शामिल है। इसके अलावा, यूडीएफ ने ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी वादा किया है। यह योजना हर एक परिवार के लिए 25 लाख रुपये तक का कवरेज देगी। साथ ही, छोटे व्यवसायों के लिए 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त लोन भी देगी।

केरल में त्रिकोणीय मुकाबला

केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। एलडीएफ को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए भी मैदान में होगा। एनडीए राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और मुकाबले को त्रिकोणीय लड़ाई में बदलने का हर संभव प्रयास करेगा।

राहुल गांधी ने चलाई साइकिल



लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुतुपल्ली की जनसभा के बाद मौजूदा विधायक चांडी ओमन और कांग्रेस उम्मीदवार के साथ सड़क पर साइकिल चलाई। ओमन अपने चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में साइकिल चला रहे हैं। दोनों नेताओं ने कुछ किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उनके साथ दौड़ते नजर आए। राहुल गांधी और ओमन जब साइकिल चला रहे थे तब सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। पढ़ें पूरी खबर…