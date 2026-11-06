Maharashtra Politics: एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजित पवार की एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने शरद पवार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं छिड़ गई हैं।

खबरों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। इसी बीच शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल से कहा, “हम दिवाली के बाद यानी 10 तारीख के बाद साथ बैठेंगे।”

प्रफुल्ल पटेल की क्या प्रतिक्रिया थी?

प्रफुल्ल पटेल ने बताया, “थकान के कारण शरद पवार को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया। फिलहाल उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत ठीक है और उनसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में पूछा और हमारी अच्छी बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि एक-दो दिन में वे पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आएंगे।”

प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा?

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच कई वर्षों से अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। मोदी हमेशा से शरद पवार का सम्मान करते आए हैं और इसी तरह शरद पवार के मन में भी मोदी के लिए एक खास लगाव है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। पटेल ने बताया कि उनके अच्छे संबंध उस समय से हैं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

पीएम मोदी ने भी शरद पवार से की थी बात

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की थी और उनका हालचाल पूछा था। शरद पवार के करीबी विट्ठल मनियार ने मीडिया को बताया, “PM मोदी ने पवार साहब को फोन करके उनकी सेहत के बारे में पूछा। उन्होंने बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की और सुझाव दिया कि पवार साहब को पूरा आराम करना चाहिए।”

मनियार ने कहा कि मोदी ने पवार से काम की चिंता न करने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा। मनियार ने कहा, “पीएम ने पवार साहब से कहा कि सुप्रिया तैयार हैं और वह सुप्रिया के साथ मिलकर देश का ध्यान रखेंगे, जबकि पवार साहब को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।” पवार ने प्रधानमंत्री को उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि वह आराम करेंगे।

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शरद पवार को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। शरद पवार बीते तीन दिनों से सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार का इलाज चल रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…