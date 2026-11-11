West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी काली पूजा के दौरान भवानीपुर के हरीश चटर्जी स्ट्रीट पहुंचे, जो पूर्व सीएम ममता बनर्जी का गढ़ है। यहां पर ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी ने उनका स्वागत किया और सम्मान के तौर पर पैर छुए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बाबुन ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी उनके क्लब की तरफ से आयोजित किए गए कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। इनमें जगद्धात्री पूजा, काली पूजा और रक्तदान शिविर शामिल हैं। उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वह मेरी जगद्धात्री पूजा में आए, मेरी काली पूजा में आए, मेरे रक्तदान शिविर में आए और आज मुख्यमंत्री हमारे यहां आए हैं। हमारे क्लब की ओर से उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है।”

इसे एक खुशी का मौका बताते हुए बाबुन ने कहा कि वह चाहते हैं कि सीएम शुभेंदु अधिकारी पूरे पश्चिम बंगाल में काम करना जारी रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने जुड़ाव को काफी पुराना बताया। उन्होंने कहा, “आज बहुत खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर, मैं चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरह काम करते रहें। यह काम आज से नहीं हो रहा है, मैं कई सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ हूं, आज भी उनके साथ हूं और जीवन भर उनके साथ रहूंगा।”

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On meeting CM Suvendu Adhikari, Babun Banerjee, brother of Former CM Mamata Banerjee, says, "He attended my Kali Puja and blood donation camp. Today, the Chief Minister has visited us. On behalf of our club, I thank him and extend my greetings. It… pic.twitter.com/NSb6ScIKLA — ANI (@ANI) November 10, 2026

काली पूजा के आयोजन की अनुमति दिलाने में अधिकारी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर बाबुन ने कहा कि उनका रिश्ता कई सालों पुराना है और उन्होंने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “हमारे मंत्री ने जो भी अच्छे काम किए, वे शुभेंदु अधिकारी ने ही किए थे। हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हम बस यही चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ें और हम उनके साथ हैं।”

बाबुन ने यह भी बताया कि अधिकारी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अच्छे काम करते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और बस इतना कहा कि आपको बहुत अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम करने से लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे।”

ममता बनर्जी के आवास के पास वाले इलाके में अधिकारी के जाने के बारे में पूछे जाने पर बाबुन ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना समर्थन फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, “हम शुभेंदु अधिकारी को पसंद करते हैं। आज से नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से। हम शुभेंदु अधिकारी को पसंद करते हैं, हम उनके काम की कद्र करते हैं। इसीलिए हम उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ हैं और जीवन भर उनके साथ रहेंगे।”

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एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के मुख्य आरोपी को उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी दिलीप रॉय की मौत हो गई। इस एनकाउंटर से राज्य की राजनीति में काफी हलचल मच गई। इस पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…