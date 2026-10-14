कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने के लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है।

राहुल गांधी का यह बयान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आया है। CJP के सदस्य अजिंक्य शिंदे के मुताबिक, दोनों को जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, ”जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है।”

उन्होंने आगे कहा, ”छात्र, युवा, पत्रकार और INDIA ब्लॉक- सबके बैनर अलग-अलग हैं, लेकिन मकसद एक है। सभी प्रदर्शन नागरिकों के अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए हैं।”

जंतर-मंतर को भारत के लोगों का बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, ”जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेकर रहेंगे।”

Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice.



Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights.



Jantar… https://t.co/drDsDxSRco — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026

‘CJP और INDIA ब्लॉक का आंदोलन एक’

इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने बुधवार को किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। दीपके ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके संगठन का आंदोलन और INDIA ब्लॉक का विरोध-प्रदर्शन एक ही मकसद के लिए है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि CJP एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता रहेगा और किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनेगा।

दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ FIR की वजह

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह संयोजक सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य सीजेपी नेताओं के खिलाफ बिना इजाजत के जंतर-मंतर इलाके में घुसने के आरोप में FIR दर्ज की। यह कार्रवाई सौरव दास और आशुतोष रांका को भारी बैरिकेड वाली प्रोटेस्ट साइट पर बंद गेट कूदकर घुसने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने के लिए हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद हुई।

जंतर मंतर नहीं रहा प्रदर्शन स्थल

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके बाद यहां आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं रह गई। पुलिस ने विरोध-प्रदर्शनों के लिए तीन नए स्थान तय किए हैं जिनमें से दो मध्य दिल्ली से काफी दूर हैं।

पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से जारी स्थायी आदेश के मुताबिक, अब प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा स्थित सीबीडी ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं।